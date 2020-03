Flash Mob al Grande Fratello Vip, i Vipponi tutti in coro cantano Azzurro contro e per sconfiggere il coronavirus

Forti emozioni tra gli inquilini rimasti nella casa del Grande Fratello vip che hanno partecipano al Flash Mob del 14 marzo 2020. Insieme agli Italiani, tutti riuniti in giardino, i Vipponi si abbracciano e tra emozioni e lacrime stonature, cantano a squarciagola “Azzurro”. Finita la canzone i Vip dedicano a tutti coloro che sono positivi al del coronavirus un lungo e sentito applauso. “Azzurro” e l’Inno di Mameli, sono diventate le canzoni simbolo di questa battaglia e monito per ringraziare i medici e gli infermieri che sta combattendo ogni giorno per sconfiggere il virus Covid-19 da SARS-CoV-2.

Anche il Grande Fratello vip combatte contro il coronavirus con Flash Mob 14 marzo! L’Emozione non ha voce… E mi manca un po’ il respiro, se ci sei, c’è troppa luce. La mia anima si spande, come musica d’estate. Poi la voglia sai mi prende. E si accende con i baci tuoi… e le soprese non sono finite. Al di fuori delle mura di Cinecittà si sente la canzone dell’indimenticabile Lando Fiorini, cantautore e attore romano dal core grosso: “Roma non fa la stupida stasera” e “Te c’hanno mai mannato a quer paese” scritta dal mostro sacro del Cinema Alberto Sordi.

Una situazione la nostra, veramente surreale e servirà a far capire a tutti noi, che non siamo soli e non lo saremo mai. W L’ITALIA!

Per molto tempo a fare compagnia ai Vip è la musica che proviene dai balconi delle case vicine. Loro ascoltano e guardano il cielo. Adriana: “Secondo me la gente ha veramente bisogno di compagnia e questo è il modo per sentirsi vicini”.