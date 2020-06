Alessia Marcuzzi incidente per la conduttrice di Temptation Island Vip che è caduta e si è infortunata la caviglia destra: “Stavo correndo e sono inciampata”

News Alessia Marcuzzi incidente per la conduttrice romana. Alessia, conduttrice di Temptation Island Vip, pubblica tramite le stories Instagram la foto in cui appare distesa sul letto e la caviglia destra fasciata, insieme a Brownie. Si tratta sicuramente di un infortunio di poco conto per Alessia. Nel video in questione si vede Alessia a letto che non riesce a muovere bene il piede dal dolore.

La confessione su IG Alessia Marcuzzi incidente: l’infortunio è dovuto ad una brutta scivolata a causa della popò di Brownie

Alessia Marcuzzi news: L’incidente è stato ‘causato’ da Brownie, il cagnolino regalato alla piccola Mia l’anno scorso.“Stavo correndo e sono inciampata. Attenzione perché la mamma stava raccogliendo la tua popò, caro mio, ed è inciampata come una polla lessa”.

Marcuzzi news: non finisce qui

Proprio qualche giorno fa, Alessia Marcuzzi, vittima di commenti pesanti e squallidi, si è lasciata andare a un duro sfogo sui social contro gli hater:

“Come vi permettete di scrivere quelle cose indegne con questa cattiveria e leggerezza? Io sono indignata. È stata la prova di quello che succede sempre alle donne, orrore totale. Mi ha veramente sconvolto, questi uomini che sono così piccoli che scrivono delle cose indecenti a delle persone che lavorano seriamente. Io mi sono sentita in imbarazzo totale e voglio chiedere scusa pubblicamente alle mie ospiti perché le ho invitate io. Commenti da parte di alcuni uomini così brutti, sgradevoli, maleducati e meschini che davvero io vorrei che la Polizia Postale potesse identificare queste persone”.

Alessia Marcuzzi news: Solidarietà per per la conduttrice di Temptation Island, sopratutto le auguriamo una pronta guarigione, anche se ci vorrà il tempo necessario affinchè possa tornare più in forma di prima!

Forza Alessia facciamo il tifo per te, siamo sicuri che ora sarai più attenta quando dedicherai il tuo tempo a Brownie!