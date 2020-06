Rosanna Cancellieri passerà a TV8 con un nuovo programma. Sarà Vite Da Copertina? E qual è la verità sul Grande Fratello Vip?

Rosanna Cancellieri ritorna in TV dopo una pausa televisiva lunga più di un anno. L’ultima volta in cui la conduttrice ha avuto un programma tutto suo risale al 2013, condusse Sabato Notte su Rai 3.

Dopodiché della giornalista si ricordano solo alcune ospitate nel salotto di Vieni Da Me fino al 2019, dopodiché la sua carriera televisiva si ferma. Tuttavia, avendo partecipato a L’Isola Dei Famosi nel 2004, molti si sono chiesti se la Cancellieri stesse pensando nuovamente ad un reality.

Tutto ciò portò a pensare ad una sua possibile partecipazione al Grande Fratello Vip 2020. Tuttavia arriva subito la smentita della conduttrice, la quale parla, invece, di un rotocalco per Tv8, tutto fa pensare a Vite Da Copertina, sarà vero?

Rosanna Cancellieri: Grande Fratello Vip o Vite Da Copertina?

Corteggiata dal Grande Fratello Vip?

Rosanna Cancellieri, essendo già nota ai reality, pare che sia stata corteggiata da Alfonso Signorini per il Grande Fratello Vip. L’indiscrezione fu lanciata dal sito Dagospia, ma la verità è che la Cancellieri ne era all’oscuro.

La giornalista all’Androkronos risponde così: “io corteggiata dal ‘Gf Vip’? “Ma quando mai, non mi ha contattato nessuno e sinceramente non ci andrei neanche, non mi attira proprio. Sto valutando altre ipotesi“. Allora, cosa bolle in pentola? Quali sono i progetti della conduttrice?

Rosanna Cancellieri vuol fare le scarpe a Ciacci e alla Casalengo?

Dopo aver smentito la possibile partecipazione al Grande Fratello Vip, Rosanna Cancellieri ha confermato di essere in trattativa con TV8. Come riportato dallo stesso Dagospia, la conduttrice dichiara: “La proposta di Sky esiste davvero invece, stiamo valutando l’ipotesi di fare un programma su Tv8, probabilmente un rotocalco di informazione e di costume che con ogni probabilità si farà. Il resto sono solo voci infondate“.

La descrizione fornita dalla giornalista fa pensare a Vite Da Copertina, ma si tratta davvero di questo talk show? Il programma è attualmente condotto da Giovanni Ciacci ed Eleonoire Casalengo. Ma se la Cancellieri si riferiva davvero a questo show, cosa ne sarà di loro?