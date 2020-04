Oroscopo settimanale di Paolo Fox 27-3 maggio 2020

Oroscopo settimanale Paolo Fox 27 al 3 maggio 2020. Le previsioni dell’oroscopo settimanale dell’astrologo Paolo Fox. Vediamo lo zodiaco e l’oroscopia della posizione degli astri della costellazione per i 12 segni zodiacali: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Oroscopo settimanale Paolo Fox, vediamo cosa ci riservano le stelle per i prossimi sette giorni: Amore, Denaro, Lavoro, Salute, Fortuna, Famiglia, Amicizia, Coppie, Single e Futuro.

Oroscopo settimanale Paolo Fox Ariete: Venere nel segno ti prospetta una bella settimana. Dedicati alla tua persona. E’ il momento per i cambiamenti a partire dalla casa, alla sfera sentimentale.

Oroscopo settimanale Paolo Fox Toro: Per i molti nati sotto il segno l’amore avrà un ruolo molto particolare. Anche dal punto di vista lavorativo qualcosa si muove e senti di aver intrapreso la strada giusta. Ti si prospetta aspetta un’estate meravigliosa.

Oroscopo settimanale Paolo Fox Gemelli: Venere è sempre favorevole, qualche malumore ci sta. Ritrovi l’intesa con il tuo partner e con gli amici. Cancellare gli eventi negativi per recuperare le emozioni. Scoprirai cose nuove e interessanti, ti sorprenderai da solo.

Oroscopo settimanale Paolo Fox Cancro: La Luna entra nel segno zodiacale mercoledì. La settimana promette bene per affermare l’amore con il partner. Hai una grande voglia di amare… Ti senti invaso dalla primavera. Sei sempre più positivo.

Oroscopo settimanale Paolo Fox Leone: Grazie a una bella Venere, si prospetta una settimana buona per l’amore e l’amicizia. Durante la settimana, potresti ritrovare l’intesa per interrotta per un malinteso.

Oroscopo settimanale Paolo Fox Vergine: Giove è entrato nel segno e grazie al Sole ti senti pieno di energie. Qualcosa di buono accadrà anche sotto l’aspetto lavorativo. Potresti ricevere una bella sorpresa e aprire una nuova relazione.

Oroscopo settimanale Paolo Fox Bilancia: Continua il transito di Venere e Marte e hai la situazione più chiara in situazioni di coppia o sul lavoro. In questa settimana evita gli scontri con Ariete e Cancro e concentrarti su qualcuno che ha bisogno di te.

Oroscopo settimanale Paolo Fox Scorpione: Venere è in transito e non ti senti nervoso. Questa settimana sei pronto ad affrontate qualsiasi situazione. Anche in amore per te è sempre una sfida, rilassati.

Oroscopo settimanale Paolo Fox Sagittario: Opposizione di Venere in questi giorni, specialmente sul lavoro. Hai voglia di chiamare qualcuno che hai conosciuto da poco. Marte e Saturno ti guideranno in questa scelta, potrebbe essere il partner? Fallo, osa di più.

Oroscopo settimanale Paolo Fox Capricorno: Mercurio è in transito e le situazioni che erano andate a farsi benedire, potrai recuperarle. Settimana molto promettente per il lavoro e progetti da poco intrapresi. Potrai ottenere incarichi di prestigio. In amore sei solido come al solido, l’amore non guasta mai.

Oroscopo settimanale Paolo Fox Acquario: Hai paura di sbagliare? Dalla tua parte hai il pianeta dell’amore. Puoi far nascere qualcosa nel weekend prossimo. Ti si prospetta una bella seconda parte dell’anno. Vai avanti.

Oroscopo settimanale Paolo Fox Pesci: Il Sole è nel segno e sei ottimista. Alle coppie datate che soffrono la noia, è arrivato il momento di fare qualcosa di speciale mercoledì…. Per i single: probabilmente sentirai una persona conosciuta proprio in questi giorni. Vai, ma con i piedi di piombo.