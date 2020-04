Adriana Volpe accetta la sfida e pubblica uno scatto al naturale su Instagram

Terminata la sua avventura nella casa del Grande Fratello Vip, Adriana Volpe, dopo i rumors per la presunta rottura con il marito Roberto Parli, è pronta a tornare in Tv e continua a far parlare di sé. La nota conduttrice accetta la sfida lanciata qualche giorno fa da Alessia Marcuzzi sui social, ovvero di pubblicare una foto al naturale senza trucco e senza filtri.

La Volpe accetta la sfida e pubblica una foto al “naturale” senza trucco e inganno e scrive: “Ho deciso di scattarmi una fotografia senza filtri e senza trucco. Come al solito se faccio un selfie dallo specchio non si capisce mai dove guardo, ma non importa. Come dice Alessia Marcuzzi #iosonolamialuce . Tutti noi siamo belli esattamente per quello che siamo @lucebyalessiamarcuzzi.

La Volpe su Instagram senza filtri: “Una luce negli occhi unica“

La foto è apprezzatissima dai fan della nota conduttrice Adriana Volpe e in pochissimo tempo i commenti impazzano sotto al post: “La tua bellezza d’animo si rispecchia anche al di fuori su quella esteriore e senza trucco si nota ancora di più”, “Sei una rarità, bellissima anche senza un filo di trucco”. E ancora: “Sei di una bellezza speciale, hai una luce negli occhi unica e sei una persona umile e piena di talento. Grazie Adri per ogni singolo momento di verità ed amore. Ti voglio bene!”