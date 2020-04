Adriana Volpe protagonista indiscussa del Grande Fratello Vip 2020 torna a parlare sui social e della crisi con il marito Roberto Parli

In queste ore Adriana Volpe ha fatto preoccupare i suoi fans per la sua assenza. Tutti gli ammiratori della conduttrice televisiva ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020, non solo stanno in ansia per la presunta crisi con il marito Roberto Parli, ma in queste ore sono stati anche in apprensione per la sua assenza sui social. Ecco perchè la ex GFVIP 4, Adriana Volpe e il marito non si seguono più Instagram. Adriana Volpe improvvisamente è riapparsa sul social e ha tranquillizzato i suoi follower.

Adriana Volpe e Roberto crisi scongiurata con il marito dopo il gossip con Denver?

ADRIANA VOLPE E ANDREA DENVER AL GF

La Volpe ha tranquillizzato tutti, dichiarando di aver avuto dei piccolissimi problemi legati al suo profilo: “Incredibile! Non posso più assentarmi 24 ore dai social che succede il delirio! Non sono una spada con la tecnologia, ma ora dovrebbe essere tutto ripristinato…”. Come Adriana Volpe si è connessa sul suo profilo, pubblicando varie foto ecco che i fans sono intervenuti per esprimere la loro contentezza nel vederla di nuovo on-line. Risolto questo piccolo mistero, cerchiamo ora di fare chiarezza sulla vita sentimentale di Adriana e vediamo come procede.

Adriana Volpe e Roberto si sono lasciati? Ecco le parole della presentatrice tv sulla presunta storia con Andrea Denver

Adriana Volpe protagonista indiscussa del Grande Fratello Vip 2020 torna a parlare sui social e della crisi con il marito Roberto Parli: “Già che ci sono, mi tolgo un sassolino dalla scarpa: non montate storie tra me e Denver che non esistono!” dichiara l’ex concorrente del Grande Fratello. Questo vuol dire che la Volpe sta vivendo ancora la sua storia matrimoniale con Roberto Parli? I dubbi comunque restano.

Adriana Volpe e Cucuzza in tv… “Mattino 5 Weekend” alla soglia

Sembra che prossimamente rivedremo nuovamente in tv Adriana Volpe che, insieme a Cucuzza, presenterà un programma televisivo che, sarà trasmesso su Canale 5, il titolo? “Mattino 5 Weekend”. Non sappiamo quando questa trasmissione andrà in onda, ma di sicuro tutti noi non vediamo l’ora di vedere questa bellissima donna nuovamente in tv.