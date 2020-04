Ludovica Pagani al timone del nuovo programma Fuori dal Balcone in onda su Sportitalia

La giornalista Ludovica Pagani annuncia la conduzione del suo programma dal titolo “Fuori dal Balcone“, il nuovo format di Sportitalia, dove si darà spazio ai personaggi sportivi di oggi e ai grandi campioni del passato. Il programma prevede 9 puntate, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì, visibile in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre. Molti saranno gli ospiti del mondo sportivo che si avvicenderanno in collegamento per fornire suggerimenti ai telespettatori sul come sentirsi in forma.

All’interno del programma è prevista una charity challenge, alla quale parteciperanno gli ospiti. Il vincitore effettuerà una donazione ad ente benefico. Peculiarità del programma, sarà un flashmob per ogni puntata, dove un personal trainer, si recherà ogni volta in un luogo diverso di Milano invitando gli abitanti della zona a fare gli esercizi sul balcone.

Ludovica Pagani: “Un programma tutto mio, che soddisfazione!”

La Pagani, che durante la quarantena ha tenuto compagnia i suoi fan, attraverso i social, con video e homeworkout, decide di condividere con loro la sua gioia ed il suo trionfo lavorativo. Ludovica pubblica un post su Instagram che la ritrae nello studio Tv. “Sorrisone per mascherare un po’ di agitazione ed emozione e via a questa nuova avventura. La conduzione di un programma tutto mio. Che soddisfazione! Ci vediamo oggi alle 17.00 su @sportitalia_official canale 60 del DTT con @fuori_dal_balcone_ ! Incrociate le dita per me! vi abbraccio forte, grazie per sostenermi sempre. A voi devo tutto” annuncia ai suoi follower.

La risposta dei suoi ammiratori non si fa attendere e i commenti si susseguono a centinaia. “Ludovica complimenti, ti sto guardando sei bellissima e bravissima”, “ Sei molto talentuosa. Avrai un successone!”, “Bellissima Ludo!!! Spacca tutto Diana!!!.” sono le parole dei suoi sostenitori.

LUDOVICA PAGANI

La quarantena e la diretta Instagram, Ludovica Pagani si racconta: “Ho inciso 2 canzoni“

Durante la diretta Instagram di oggi, giovedì 30 aprile 2020, la Pagani ha dichiarato: “Prima della Pandemia, ho inciso 2 canzoni poi mi sono dovuta bloccar per ovvie ragioni”. Scambia un paio di battute con il DJ che l’intervista sulla grave situazione che stiamo vivendo, su l’impatto, che purtroppo la pandemia ha portato su tutta l’economia, di come il covid-19 abbia “ucciso” il popolo della notte.

Ludovica, un’esplosione di novità, sorridente e disponibile, continua le sue dichiarazioni e svela il suo outfit preferito. “Non ho un vero e proprio look preferito, varia in base alle occasioni dai jeans e maglietta ai vestitini alle tute, il mood dipende dall’occasione”.

Il merito a come sta trascorrendo la quarantena la Pagani rivela: “Amo magiare e per questo faccio molto sport, seguendo ogni giorno una scheda diversa. Amo ballare, ma non credo di essere molto brava”.