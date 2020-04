Lea Michele è incinta del primo figlio dal marito Zandy Reich

Lea Michele, nota per il ruolo di Rachel Berry nella celebre serie tv “Glee” è incinta del suo primo figlio. Sposata nel 2019 con Zandy Reich, amici di vecchia data, presto la coppia avrà un bambino. Grazie al ruolo interpretato in Glee, l’attrice ha ottenuto uno Screen Actors Guild Award e un Satellite Award, oltre a una nomination ai Golden Globe e una agli Emmy Award.

Lea Michele e il marito hanno sempre dimostrato il desiderio di voler diventare genitori. I molti fan non hanno potuto far a meno di notare la stretta connessione di questa lieta notizia, diffusa dal portale People, con il personaggio che interpretava in Glee. Infatti, nell’ultima stagione, Rachel (questo il personaggio interpretato da Lea) compirebbe un salto temporale, arrivando sino al 2020, anno in cui sarebbe rimasta incinta. Una strana coincidenza, o un bel presagio per la futura mamma?

Lea Michele aspetta un bambino da Zandy Reich

Sia l’attrice, che il personaggio che l’ha resa famosa, Rachel di Glee, sono seguitissime su Twitter in Italia, dove la notizia che Lea Michele è incinta è diventata virale, anche se la diretta interessata non ha ancora confermato di essere in dolce attesa. I suoi fan s’interrogano sulla strana coincidenza della gravidanza, tra lei e Rachel.

L’attrice, prima di legarsi al marito, aveva avuto due storie sempre sul set di Glee. Una, la più importante, con Cory Monteith, morto nel 2013 per un mix di alcol ed eroina; la seconda con Matthew James Morrison che interpretava il ruolo di Will.

Lea Michele

Lea una carriera divisa in due

La carriera di attrice, di Lea Michele, viaggia parallela a quella di cantante. La Michele, nel 2012 firma un contratto da solista con la Columbia Records, con la casa discografica lancia il suo esordio “Louder” nel 2014. Nel 2017 incide e pubblica “Places“, nel 2018 fa il suo primo tour con Darren Criss intitolato LM/DC Tour, e nel 2019 pubblica “Christmas in the City“. Una donna dalle mille sfaccettature che presto vedremo anche nel ruolo di mamma!