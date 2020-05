Gossip, Giorgia Palmas incinta al sesto mese di gravidanza e il parto è previsto a fine estate, oggi arriva la notizia che Filippo Magnini ha annunciato il matrimonio che è previsto dopo il parto

Gossip – Recentemente, l’ex velina di Striscia la Notizia Giorgia Palmas e il nuotatore Filippo Magnini avevano annunciato su Instagram che presto sarebbero diventati genitori. Come ricoredete senz’altro, i due avrebbero dovuto sposarsi a marzo, ma vista l’emergenza Covid-19, tutto è slittato. La gravidanza di Giorgia è stata annunciata anche durante un messaggio video per Verissimo – Le Storie di Silvia Toffanin, sabato scorso.

Ma, vista tutta la felicità espressa da Giorgia Palmas e Magnini, i loro fan si sono chiesti se la coppia ha deciso una nuova data per coronare il loro sogno di diventare marito e moglie. Filippo svela di sì.

Le dichiarazioni di Filippo Magnini sul matrimonio

Gossip, Giorgia Palmas e Filippo Magnini convolano a nozze: la data

Gossip – L’ex nuotatore Filippo Magnini, durante una lunga intervista per il magazine Nuovo, non nega che il suo desiderio più grande al momento è proprio quello di sposare Giorgia Palmas. “Non vedo l’ora di sposare Giorgia. Se non ci fosse stato il Covid-19 l’avremmo fatto a Marzo”, afferma l’ex nuotatore. Ma riguardo alla nuova data del matrimonio, risponde così: “Comunque ora la nuova data c’è, ma non la diciamo per scaramanzia. In realtà è come se fossimo già come marito e moglie, ma teniamo a ufficializzare tutto con il rito civile”.

Dopo aver lasciato i telespettatori con ancora un po’ di appetito, tra i fan si solleva un’altra curiosità. Assisteranno ad un matrimonio con il pancione? O al lieto fine della favola potrà assistere anche il nuovo arrivato? A proposito, un altro punto interrogativo della coppia riguarda anche il sesso del bambino.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini presto in Tv

Gossip – Durante la stessa intervista, Filippo Magnini rivela una novità che ha fatto letteralmente impazzire i fan. Lo sportivo infatti, sta lavorando insieme alla futura moglie per la realizzazione di un programma TV che li vedrà protagonisti. Ma, per quanto riguarda i dettagli, anche in questo caso è stato molto reticente. Invece, ha confermato che tornerà a girare l’Italia con Remind: “Un tour itinerante e gratuito per offrire consigli per star bene e vivere al meglio il proprio sport”.

Magnini nel film con Roul Bova

Inoltre, ha anche anticipato che reciterà in un film con protagonista Raoul Bova: “Lui l’ho conosciuto anni fa, partecipando a un piccolo cameo alla sua fiction Come un delfino”. Per Giorgia Palmas e il suo futuro marito il 2020, Covid-19 a parte, sembra essere stato un anno pieno di sorprese. I loro fan non vedono l’ora di saperne di più sui loro progetti, ma per questo bisogna restare in aggiornamento.