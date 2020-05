News tv, «Domenica In» chiude i battenti, la Rai aveva deciso di ritardare la chiusura, ma perché questa decisione improvvisa di Mara Venier?

News tv – Brutte notizie per i fan del talk show Domenica In e di Mara Venier. La storica conduttrice Rai, tempo fa, aveva comunicato che il programma sarebbe stato prolungato fino al 28 giugno. Solitamente, la maggior parte delle trasmissioni televisive mandano in onda l’ultima puntata alla fine di maggio, per poi tornare con la nuova stagione a settembre. Ma quest’anno, complice il lockdown, la Rai aveva deciso di ritardare la chiusura di molti programmi per tenere maggiore compagnia ai telespettatori.

Lo stesso doveva essere per Domenica In. Ma Mara Venier, dopo aver accettato e dato la notizia, pare aver fatto un passo indietro. Cos’ha spinto la conduttrice a prendere questa decisione?

Mara Venier su «Domenica In»

News TV, «Domenica In» chiude, Mara Venier si ritira

News tv – Mara Venier, durante un’intervista video intervista su Instagram per il magazine Chi, ha espresso il suo desiderio di chiudere con Domenica In un po’ prima. La motivazione? “Non ce la faccio, sono stanca, non ce la faccio. Vorrei finire un po’ prima, penso che finiremo il 7 giugno. Avremmo dovuto finire alla fine di maggio!” La conduttrice ha affermato che dopo una stagione ricca di ascolti e di successo, vorrebbe concedersi un periodo di riposo. Mara non avrebbe tutti o torti visto il grande impegno che richiede una trasmissione come Domenica In.

Non solo dal punto di vista fisico, anche dal punto di vista emotivo, la conduttrice non ha negato di essersi trovata parecchie volte in situazioni di forte stress. A tal proposito, si vocifera che la goccia che ha fatto traboccare il vaso sia stata l’accanimento, a detta di Mara esagerato, dopo l’ospitata-truffa di Pamela Prati.

News tv – Le polemiche per aver ospitato Pamela Prati fanno infuriare Mara Venier

News tv – Mara Venier, dopo la puntata che ha visto come ospite Pamela Prati, è stata al centro di numerose polemiche e non nega di essere stata attaccata. L’ospitata di Pamela Prati a Domenica In, avrebbe generato l’indignazione del pubblico e in particolar modo del segretario di Vigilanza RAI Michele Anzaldi. Egli, infatti avrebbe chiesto spiegazioni ai vertici RAI via Social sulla decisione di ospitare la Prati.

“Inspiegabile la decisione di Rai1 di richiamare Pamela Prati”

News tv – Come afferma Michele Anzaldi: “Inspiegabile la decisione di Rai1 di richiamare Pamela Prati a Domenica In dopo l’ospitata-truffa dello scorso anno sul finto matrimonio rivelatosi una fake news. E persino pagata 3mila euro. Fu un danno incalcolabile per l’immagine e la credibilità della RAI.“

Mara Venier stressata chiuderà con Domenica In?

News tv – Dopo l’attacco subíto, Mara Venier chiarisce subito che la Prati, all’ultima ospitata, non ha percepito nessun compenso. Inoltre è stata accolta nel salotto di Domenica In proprio per chiarire alcuni punti di quella brutta vicenda. Mara si è anche mostrata abbastanza comprensiva infuriata per questo attacco che lei ha ritenuto inappropriato ed esagerato.

Sarà stata l’esasperazione della conduttrice dopo queste polemiche il motivo che l’ha spinta a desiderare la chiusura anticipata del talk show? Domenica In chiuderà davvero il 7 giugno? Per saperlo bisogna aspettare i prossimi aggiornamenti.