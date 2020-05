A Vieni da Me la conduttrice televisiva Caterina Balivo presenta nuovo look e un nuovo taglio di capelli a caschetto

Il nuovo stile di Caterina Balivo. La conduttrice di casa Rai più amata del piccolo schermo, è considerata da i suoi fan un’icona di stile e bellezza. Ciò che il mondo social ama di lei sono i suoi outfit e soprattutto, le anticipazioni che da dei suoi nuovi look sui social. Infatti, la conduttrice di Vieni da Me, oltre ad essere molto seguita, è apprezzatissima per le foto di Instagram in cui sfoggia i sui nuovi look particolari ma, ciò che ha fatto impazzire i fan è stato il suo nuovo taglio di capelli.

Su Instagram scrive: “Ho dato un taglio ai capelli” Caterina Balivo, nel ricordare l’appuntamento con la nuova puntata di Vieni Da Me, ha dato un’anticipazione su come si sarebbe presentata alla puntata di ieri 7 maggio 2020.

La conduttrice Caterina Balivo, infatti, ha stupito i fan con una foto postata su Instagram, dove sfoggia il suo nuovo taglio a caschetto. I follower, anche quelli più famosi, da Arisa a Francesco Facchinetti, se ne sono letteralmente innamoratati.

La semplicità di Caterina “Wow! Chi ti ha convinta?” commentano positivamente i fan, e ancora: “Ti stanno benissimo!”, “La mia zebretta azzurra” è il commento affettuoso e divertente della cantante Arisa.

A Vieni da Me: tutti colpiti dal nuovo look della presentatrice

Anche durante la puntata di Vieni da Me sono tutti positivamente colpiti dal nuovo taglio di capelli di Caterina Balivo, ma un complimento particolare arriva durante l’intervista all’attrice Elena Sofia Ricci, la quale trova il suo nuovo look elegante nella sua semplicità.

A tal proposito, Caterina ha apprezzato la riflessione dell’attrice che afferma: “E’ bello presentarsi anche così…semplici!”