Uomini e Donne news e anticipazioni, le novità sul cambio look del dating

Uomini e Donne news e anticipazioni – Appena terminata la stagione 2019/20 fortemente provata dalla pandemia del Coronavirus che ha letteralmente messo in ginocchio tutti i settori, la De Filippi pensa già alla prossima edizione di “Uomini e Donne“. Seppur sempre seguitissimo il daiting lo si può sempre migliorare e all’occhio attento della De Filippi durante il distanziamento sociale non sono sfuggiti dei miglioramenti che potrebbero portare il programma ad un ulteriore successo.

Negli ultimi mesi abbiamo infatti potuto vedere una versione diversa da quella consona del programma televisivo a seguito della pandemia Covid-19, quando a causa delle ristrettissime misure di distanziamento sociale imposte dal Governo “Uomini e Donne” è diventato 2.0

Uomini e Donne news e anticipazioni – Durante questa versione del programma televisivo il corteggiamento veniva effettuato a distanza servendosi della chat e social. Questa veste palesemente non ha riscosso un gran successo, tanto che non appena possibile si è fatto ritorno in studio. Proprio dal ritorno in studio la De Filippi ha preso spunto per rivoluzionare il daiting.

UeD news e anticipazioni e le novità sulla fusione

Dopo la versione 2.0 il daiting ha ripreso le registrazioni in studio sempre nel rispetto delle misure governative, senza pubblico e obbligatoriamente distanziati corteggiatori e dame e con l’obbligo di mascherina negli avvicinamenti.

Durante questa versione però la padrona di casa insieme al suo staff ha dovuto stravolgere un po’ la consuetudine del daiting, eliminando i troni ed unendo entrambi i mondi: “Classico ed Over”. Proprio in questo momento però la sempre attenta Maria ha potuto constatare come gli ascolti del programma siano volati conquistando ancor di più il pubblico.

Da qui la decisione di far diventare quella che era nata come una misura straordinaria a causa del Covid-19 una decisione in pianta stabile, come anticipato da “Il Fatto Quotidiano”. Nel frattempo tutti i fan del programma dopo la scelta di Giovanna Abate si stanno interrogando sul futuro di Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, dura aspettare sino a Settembre!