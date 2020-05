Tanti, anche fin troppi gli scontri a Uomini e Donne fra lacrime e uscite dallo studio più che un dating show sembra di assistere ad una faida sulla gelosia di Gemma che ha paura di Valentina e Sirius

UeD Gossip – A Uomini e Donne lo studio di canale 5 è stato inondato da lacrime, fraintendimenti, offese e prese di posizione. La puntata riparte esattamente da dove si era fermata ieri, ovvero Valentina dopo aver abbandonato lo studio in lacrime rientra e con Gemma Galgani si scontra nuovamente.

La torinese insiste nell’attaccare Valentina Autiero per i suoi comportamenti ipocriti circa Sirius, mentre quest’ultima continua a difendersi cercando di dimostrare la sua sincerità.

Valentina e Sirius: Gemma esplode in una scena di gelosia imbarazzante perchè si sente perseguitata

UeD Gossip | Lacrime a Uomini e Donne Valentina vuole Sirius?

Ued Gossip – Tina Cipollari e Gianni Sperti sono uniti nel pensare che la reazione di Gemma sia mossa esclusivamente dalla gelosia per Sirius. La situazione si scalda ed iniziano a volare fra le due accuse pesanti. Gemma dice a Valentina: “La tua vita è vuota” lei controbatte e dice a chiare note alla torinese come si permette di dire certe cose. L’aria in studio ormai è talmente tesa che si può tagliare anche con un coltello. Dopo vari interventi Gemma esplode ed ammette di non farcela più: “Sono tutti contro di me a criticarmi!”.

Gemma si sfoga

Gemma si sfoga in puntata e confida a Maria di sentirsi perseguitata. Ammette inoltre di essere veramente satura della situazione e di non sentirsi libera di potersi godere a pieno la frequentazione con Nicola, causa (Valentina e Sirius). La dama inoltre sostiene di essere sempre al centro delle critiche di tutti, Tina per prima.

Valentina lo scontro con Gemma finisce in lacrime, poi arriva Angelo

UeD Gossip – Mentre Gemma continua a parlare sente il brusio di sottofondo che la fa esplodere. La dama si alza in lacrime e se ne va. Sirius la segue. Ancora con gli occhi lucidi Valentina viene invitata da Maria ad occupare la seduta rossa. Difronte a lei si siede Angelo. Valentina prima dell’entrata di Angelo spiega al pubblico che segue da casa cosa è successo fra i due. Dal racconto Valentina emerge che fra i due sono intercorsi dei messaggi nel week end ed una telefonata.

Una volta organizzati telefonicamente per incontrarsi, Valentina ci ripensa e disdice l’incontro. In tutta sincerità Valentina ammette che nel sentirlo lei ha provato delle emozioni ma riconducibili solo ad una bella amicizia.

“Maria ma oggi tutto a me???”

UeD Gossip – Entra Angelo si siede ed inizia a parlare con tono stizzito. Il cavaliere attacca la dama accusandola di non essere sincera, chiedendole il permesso per far leggere le chat quasi ad insinuare che la bella Valentina stesse nascondendo chissà quale segreto. Ad appesantire la situazione arriva l’intervento di Patrizia che definisce l’Autiero: una donna aggressiva.

I due anche grazie all’aiuto della padrona di casa riescono a chiarirsi ed a salutarsi pacificatamene. L’Autiero rivolgendosi alla De Filippi: “Maria ma oggi tutto a me??? cos’è… sto su scherzi a parte!?!”