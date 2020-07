Rai, The voice senior affidato ad Antonella Clerici

Dopo i programmi dedicati alla cucina, Antonella Clerici, sarà di nuovo in scena in tv, sempre sulla Rai con il programma The Voice Senior, con protagonisti i Senior. Non è la prima volta che Antonella Clerici presenta in prima serata un talent musicale, la ricordiamo ancora a Ti lascio una canzone, andato in onda dal 2008-2012 e 2014-2015.

E’ molto probabile che vedremo la presentatrice impegnata in una prima serata musicale verso fine anno. Il programma andrà in onda da Mecenate. In questi giorni si stanno definendo gli ultimi dettagli economici sull’ingaggio della conduttrice televisiva di casa Rai Antonella Clerici.

Delusioni per Antonella Clerici dopo la sospensione de La Casa nel Bosco? Nel frattempo arriva E’ Sempre Mezzogiorno

The Voice Senior, forse Antonella Clerici è rimasta comunque delusa in merito alla sospensione del nuovo programma “La Casa nel Bosco”? Probabile considerato che non andrà in onda dalla sua mega dimora di Arquata Scrivia!

Il nuovo show avrà luogo negli studi Rai di Milano nei quali sarà, per quanto possibile, ricostruito l’ambiente domestico il nuovo titolo sarà “E’ Sempre Mezzogiorno”.