Simona Ventura: incertezze sul ritorno di Settimana Ventura e The Voice, i retroscena su Sanremo e le anticipazioni del nuovo format con Giovanni Terzi

I fan di Simona Ventura sono impazienti di vedere il suo ritorno in TV. Recentemente aveva già fornito qualche anticipazione, ma oggi si è sbilanciata di più a proposito di alcuni programmi che potrebbero o non potrebbero ritornare.

Intervistata da Il Messaggero, la Ventura ha rivelato che il futuro di Settimana Ventura, ad oggi, è incerto. Stessa cosa, putroppo, anche per The Voice Of Italy. Ma la conduttrice ha parlato anche di qualche novità in arrivo e ha detto la sua su Sanremo 2021.

Simona Ventura su Settimana Ventura e The Voice: “non so se riprenderà…”

Settimana Ventura è rimasto in sospeso dall’8 marzo scorso a causa del Coronavirus. Lo show sportivo di Rai 2 condotto da Simona Ventura, inserito da poco nella fascia oraria che per 15 anni era stata occupata da Mezzogiorno In Famiglia, rischia la chiusura a causa dello share. Pare che il programma non abbia trovato molto consenso nel pubblico. Ma, a tal proposito, Simona ha voluto fare un appunto: “Noi lì abbiamo portato il calcio a basso costo. Chi ci ha preceduto non è che abbia fatto chissà quali ascolti, viaggiava sul 4 e mezzo per cento. Noi ci siamo assestati verso il 5 e sono soddisfatta. Per fidelizzare il pubblico ci vuole tempo“.

Simona Ventura: rivelazioni su Settimana Ventura, The Voice e nuovi format

Alla stessa triste sorte sembra essere destinato anche il talent The Voice Of Italy. Pare, infatti, che non ci siano abbastanza fondi per partire con la produzione e “fare The Voice Of Italy senza soldi mi pare difficile“, afferma la conduttrice.

A proposito di Sanremo 2021

Simona Ventura parla anche di Sanremo 2021. Nel 2004 le era stata affidata la conduzione del Festival Della Canzone Italiana. Nella 70esima edizione conclusasi qualche mese fa, si era parlato anche di Simona. Purtroppo, però, l’occasione è sfumata. Riguardo alla prossima edizione, invece, si parla molto della riconferma di Amadeus e Fiorello, anche se quest’ultimo, a detta della Ventura, si farà pregare. Di Simona non si è ancora parlato, ma lei, pur non escludendone la possibilità, afferma: “Non sono più donna da polemiche […] Sono stata felice di vedere il Festival da spettatrice e lo sarò anche se non dovessero chiamarmi quest’anno“.

“Ho voglia di cose nuove”

L’amata conduttrice di Rai 2, nella stessa intervista per Il Messaggero, ha parlato molto della sua voglia di novità, nata dalle sue attività durante il lockdown. Dopo la chiusura di Settimana Ventura, Simona ha ideato All’avVentura: un appuntamento fisso su Instagram in cui intervistava i volti noti della televisione. Da qui l’idea di trasformare queste dirette social in un vero e proprio format per la tv. A tal proposito, la conduttrice ha anticipato che è in produzione un nuovo programma per Discovery Italia che seguirà questa linea. Ad affiancarla ci sarà il suo fidanzato: il giornalista Giovanni Terzi. “Ci stiamo lavorando, io starò dietro le quinte, lui farà le interviste” anticipa Simona. “Per la prima volta in vita mia mi piace lavorare in coppia. Non apparire in video mi stuzzica, non resterò attaccata a vita alla telecamera“. I fan si chiedono quando se ne saprà di più sulla messa in onda, ma per adesso non resta che aspettare nuovi aggiornamenti.