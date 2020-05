Ufficiale il rientro in televisione di una delle conduttrici più amate dagli italiani Antonella Clerici spiega come torna in tv

News TV- Antonella Clerici e Vittorio convolano a nozze dopo il rientro in tv della presentatrice. Dopo i tanti rumors di questo periodo, Antonella Clerici ha rilasciato un intervista a TvMia dove si è dichiarata pronta a tornare in TV. La conduttrice televisiva spiega che la quarantena ma soprattutto l’aver cambiato vita, le ha fatto prendere consapevolezza del suo essere. La Clerici, infatti, si è recentemente trasferita nell’Alessandrino in una tenuta fra i boschi insieme al compagno Vittorio Garrone.

Durante il lockdown l’abbiamo vita più volte pubblicare delle dirette dalla tenuta, aggiornando così i suoi fan con i progetti futuri sul piccolo schermo.

Antonella: “Amici, cucina, natura e le chiacchiere che so fare così bene”

Antonella Clerici e Vittorio matrimonio in programma e rientro in TV

News TV – Antonella Clerici confida a TvMia di Cairo Editore come immagina e come le piacerebbe fosse il suo nuovo programma televisivo. La conduttrice, parla di un programma innovativo girato nella sua tenuta ma restando sempre fedele alla sua grande passione “I fornelli”, e dichiara a tal proposito: “Vorrei condurre un programma insolito, dalla mia casa nel bosco dove adesso vivo”.

“Sarebbe un insieme di tante cose: amici, cucina, natura e le chiacchiere che so fare così bene“.

Nozze in vista per Antonella Clerici e Vittorio

News Tv – Sempre nel corso dell’intervista a TvMia, Antonella Clerici confessa di sentirsi pronta a trascorrere tutta la vita con Vittorio Garrone e dichiara: “Vittorio è la persona con cui voglio invecchiare. C’è un progetto che riguarda solo noi che per il momento non voglio rivelare”.

Queste parole dette dalla conduttrice profumano di fiori d’arancio, il progetto a lungo termine fra i due sarà il matrimonio?