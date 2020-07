Sembrerebbe che la più amata dagli italiani, dopo il caso La Vita In Diretta, torni sul piccolo schermo con ben quattro appuntamenti in prima serata: sarà vero?

Lorella Cuccarini news, One woman show? The untouchable Cuccarini ha detto addio a “La Vita in diretta” ormai da qualche settimana, e in merito all’addio non sono mancati punti di vista contrapposti sulla sgomitata ricevuta sotto gli occhi increduli dei telespettatori, soprattutto fra i senior. I fan e il pubblico da casa non ha preso con entusiasmo questa notizia che ha visto la conduttrice al centro di tanti gossip e rumors. Oggi arriva l’indiscrezione di un nuovo show per la conduttrice.

Dopo l’angusto addio a “La Vita in diretta” sono state molte le indiscrezioni che hanno visto la conduttrice al centro di molti pettegolezzi, si parlava ad esempio di una possibile conduzione insieme a Pippo Baudo di un varietà in prima serata, poi tutto è svanito in un nulla di fatto, o almeno per ora.

Lorella Cuccarini: torna in tv con “One woman show” o sarà l’ennesima fake news?

Lorella Cuccarini news: the untouchable conduttrice Lorella Cuccarini tornerà sul piccolo schermo in primavera con quattro appuntamenti in prima serata con un “One woman show” cucito su di lei. Una nuova formula del varietà all’interno del quale la Cuccarini ospiterà gli ospiti più disparati.

Ma non è tutto. Secondo l’indiscrezione, la nota conduttrice ex La Vita in Diretta, potrebbe anche esserci anche la conduzione televisiva della nuova edizione dello Zecchino d’Oro: sarà vero?