Il ritorno di Antonella Clerici ostacolato: problemi per «La Casa Nel Bosco»

Il grande ritorno in TV di Antonella Clerici previsto per settembre è ostacolato da problemi riguardanti «La Casa Nel Bosco». Andrà in onda?

Non molto tempo fa, durante un’intervista rilasciata nel salotto di Domenica In, era stato annunciato un grande ritorno in RAI da Antonella Clerici. La storica conduttrice sarebbe pronta per il nuovo format Rai 1 «La Casa Nel Bosco». Ma qualcosa sta andando storto.

Antonella si era detta pronta per il suo nuovo show che avrebbe dovuto essere ambientato nella sua stessa casa di Arquata Scrivia, in Piemonte. Tuttavia si sono verificate una serie di avvenimenti che stanno ostacolando la messa in onda. Ecco cosa è sucesso.

Costi di produzione e lettere di diffida ostacolano «La Casa Nel Bosco»

La produzione del format che avrebbe dovuto segnare il ritorno in TV di Antonella Clerici pare che non possa sostenere i costi per la trasferta di un’intera tropue televisiva e l’allestimento scenico presso la casa della conduttrice.

Ma non è tutto, in piena fase di pre-produzione arriva in Rai una lettera di diffida da parte di Banijai, società che produce e distribuisce Format televisivi. Oggetto della diffida sarebbe l’affidamento della produzione del nuovo show alla concorrenza, l’azienda Stand By Me, senza gara d’appalto. Come ha reagito la Rai?

«La Casa Nel Bosco» diventa «La Casa A Mezzogiorno»

La Rai ha rigettato la diffida di Banijai, confermando che ad occuparsi della produzione del nuovo show di Antonella Clerici sarà la Stand By Me, motivando la scelta con l’affermazione che il format sostituto de «La Prova Del Cuoco» è stato ideato e riscritto dalla medesima azienda.

Ma il quesito rimane: il format andrà in onda? La risposta è sì, il tanto annunciato ritorno della Clerici avverrà a settembre e si collocherà al posto del programma culinario di Elisa Isoardi. Ma con un altro nome. Lo show si chiamerà «La Casa A Mezzogiorno», in quanto non si svolgerà a casa della conduttrice, bensì presso gli studi Rai del Centro di produzione di Milano, in via Mecenate dove verrebbe ricostruita la casa della Clerici.