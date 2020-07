Arriva in tempo record il sostituto di Paolo Ruffini. Andrea Pucci sarà il nuovo conduttore de la Pupa E Il Secchione? News e anticipazioni

Novità in arrivo per la prossima edizione dello show più amato di Italia 1. La più clamorosa riguarda l’arrivo del nuovo conduttore, infatti, sembra proprio che Andrea Pucci prenderà il timone del La Pupa E Il Secchione. Stando alle ultime indiscrezioni, il precedente presentatore abbandonerà il programma per far spazio a Pucci. Ma le news e anticipazioni non finiscono qui.

Svelato il “volto amatissimo”

Leggendo quanto scrive Giornalettismo, il primo colpo di scena riguarda proprio la conduzione dello show. “A guidare il programma ci sarà un volto amatissimo: il conduttore, attore e comico Andrea Pucci“. Questo è quanto rivelato. Un’altra news riguarda l’eliminazione di Francesca Cipriani, la quale, forse, non sarà sostituita in quanto La Pupa e Il Secchione dovrebbe andare in onda senza vallette. Ma ancora non è tutto.

Quando va in onda la nuova edizione?

Non molto tempo fa, l’ex conduttore Paolo Ruffini si era espresso sulla nuova edizione dello show affermando di sperare in una nuova edizione, quando non era ancora a conoscenza del suo destino. Tuttavia, aveva anche dichiarato che Mediaset non aveva ancora programmato il palinsesto, ma “che la dirigenza avrà interesse a ripartire in grande spolvero”. Probabilmente, la nuova edizione con Andrea Pucci de La Pupa E Il secchione andrà in onda nel 2021 anch3 con la versione “Viceversa”: quindi con i pupi e le secchione.