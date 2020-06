Anticipazioni Sanremo 2021: quando andrà in onda? Amadeus già a lavoro con lo scenografo

Anticipazioni Sanremo 2021 – Amadeus è già a lavoro da mesi. Come affermato da lui stesso, già durante il lockdown ha impiegato il suo tempo scrivendo e buttando giù idee. Visto il successo della 70esima edizione del Festival, tutti danno per certa la riconferma del conduttore. Meno si sa invece della sua spalla, Fiorello, il quale probabilmente si farà pregare un po’ di più dal collega.

Il post: “Studio scenografia Festival 2021“

Poche anticipazioni del Festival di Sanremo 2021 sono state regalate dal manager Lucio Presta. L’agente di spettacolo, da poche ore, ha pubblicato un post su Instagram che dice: “Studio scenografia Festival 2021, Castelli-Amadeus-Vicario. Via verso nuove avventure!”. La foto ritrae Amadeus a lavoro con Gaetano Castelli, storico scenografo di Sanremo e il regista Stefano Vicario. Tutti muniti di mascherine, distanze di sicurezza e gel disinfettanti. Ma in questo caso, la distanza non sembra affatto limitare la creatività di chi sta lavorando per regalare agli italiani l’emozione della Canzone Italiana. Ecco alcune anticipazioni di quello che sarà Sanremo 2021.

Quando andrà in onda?

Con il suo post Lucio Presta anticipa che anche per la 71esima edizione la scenografia sarà curata da Gaetano Castelli (per la 18esima volta). Per la regia è invece riconfermato Stefano Vicario. Le voci sul ritorno di Amadeus, che sta anche preparando un nuovo programma, non sono ancora ufficiali. Sulla messa in onda ci sono ancora alcuni dubbi. Vista l’emergenza Covid-19, non è certo che il Festival di Sanremo sarà trasmesso come di consueto a Febbraio, ma c’è la possibilità che slitti di qualche mese. Per altre anticipazioni non resta che aspettare i prossimi aggiornamenti.