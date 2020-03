Filippo Magnini ospite speciale della seconda puntata del Serale di Amici 19 ha emozionato tutti con il suo discorso da brividi. Dopo l’assoluzione sul caso doping, il campione di nuoto ha tenuto un discorso da brividi sul palco di Amici, davanti agli occhi di tutto lo staff del programma di Maria De Filippi e della sua fidanzata Giorgia Palmas, presente in studio. Il campione di nuoto, con il suo discorso, ha voluto spiegare ai concorrenti ancora in gara cosa significa lottare per ciò che si crede. Parole emozionanti

‘Non mollate mai mi raccomando. Qualunque sia la vostra battaglia. Qualunque siano i vostri obbiettivi. Non permettete a nessuno di calpestare i vostri sogni. Non sarà né facile e nemmeno scontato. Molte cose che farete non vi porteranno al successo. Ma sarà il percorso che decidete di fare, che vi farà sentire dei vincenti.

La maggior parte delle persone chiama sacrifici ciò che, per la maggior parte delle volte, sono dei sacrifici. Ed è lì, ragazzi, che c’è la differenza. Iniziate a chiamare scelte, quelli che oggi vedete come sacrifici. Nella vita ci saranno molti alti e bassi, ma non smettete mai di credere in voi stessi. Non avrei mai pensato che il mio nome sarebbe stato associato alla parola doping. Alla fine, però, ce l’ho fatta. Sapevo che la verità sarebbe venuta a galla”.

Filippo Magnini alla fine del discorso ringrazia Maria De Filippi per avergli dato la possibilità di lanciare questo messaggio ai ragazzi. E non dimentica neanche di ringraziare la sua fidanzata Giorgia Palmas per aver creduto in lui e per essergli stata vicina sempre con il suo amore.