Concorrenti Temptation Island Vip: Elena Morali e Luigi Favoloso?

Elena Morali e Luigi Favoloso nel cast di Temptation Island Vip? Arriva la soffiata. Concorrenti Temptation Island Vip – Elena Morali sembra aver trovato finalmente l’amore in Luigi Favoloso. Dopo le relazioni finite male con Gianluca Fubelli e Daniele di Lorenzo, la showgirl di Colorado si è fidanzata. Il fortunato è l’ex concorrente di Grande Fratello.

Elena e Luigi stanno insieme da circa tre mesi e le cose sembrano andare a gonfie vele. Saranno pronti a mettere alla prova la loro relazione? Secondo alcuni gossip, essi potrebbero essere possibili concorrenti di Temptation Island Vip. Le voci sembrano provenire da una soffiata del magazine Nuovo TV.

Elena Morali e Luigi Favoloso nel cast di Temptation Island Vip?

Elena Morali e Luigi Favoloso nel cast di Temptation Island Vip?

Stando agli ultimi gossip, Elena Morali e Luigi Favoloso pare che si stiano preparando per partecipare al reality. I due potrebbero trarre dallo show di Maria De Filippi un grosso beneficio. Infatti, la partecipazione come concorrenti a Temptation Island Vip potrebbe essere un’ottima vetrina televisiva per Elena e Luigi. Ma si tratta di una vera anticipazione? O di un’altra fakenews come quella recente che riguarda Gennaro Lillio?

Questa volta la notizia sembra essere abbastanza affidabile in quanto proviene dal magazine Nuovo TV, diretto da Riccardo Signoretti. Il magazine sembra aver rivelato un vero e proprio spoiler sulla coppia, la quale afferma di voler tenere in considerazione questa possibilità.

Fan impazienti per Temptation Island Vip

I telespettatori amanti del reality più caldo di Canale 5 non vedono l’ora di conoscere le nuove coppie protagoniste. Ma purtroppo non c’è ancora nulla di sicuro a riguardo. Le uniche notizie sono quelle che riguardano la messa in onda del programma, prevista per il mese di luglio. Il format, come anticipato da Maria De Filippi, sarà leggermente rivisto in funzione delle nuove norme anti-Covid19.

La location sarà il Morus Relais e per la conduzione è stata riconfermata Alessia Marcuzzi. Quando si avranno notizie più certe su Elena Morali e Luigi Favoloso? Non resta che aspettare i prossimi aggiornamenti.