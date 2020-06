La Vita In Diretta, la Rai sostituisce Lorella Cuccarini: al via il toto posto!

Brutte notizie per Lorella Cuccarini che, secondo alcune indiscrezioni, non sarà riconfermata per la conduzione de La Vita In Diretta accanto ad Alberto Matano. Il rumor parte dal sito Dagospia, il quale ritiene che per la stagione televisiva 2020/2021 la conduttrice sarà tagliata fuori dal talk show. Del suo allontanamento dalla trasmissione se ne parlava già da settimane. Ma è anche vero che più recentemente stava iniziando a diffondersi la notizia che, al contrario, la Cuccarini sarebbe stata riconfermata come affermato dal giornalista e autore televisivo Tommaso Martinelli.

Si vocifera già anche dei possibili candidati a sostituire Lorella. Ma perché questa decisione se poco prima il direttore RAI si era complimentato per il lavoro svolto durante l’emergenza Coronavirus?

Filo-sovranismo di Cuccarini a La Vita In Diretta

Tutti sanno che a La Vita In Diretta c’è già stata una sostituzione lo scorso anno. A prendere il posto di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini furono proprio Alberto Matano e Lorella Cuccarini. Ma oggi giunge la notizia che forse anche quest’anno ci sarà un cambio, il quale, stranamente, riguarderà solo la protagonista femminile. Non si parla infatti del collega che, ad oggi, dovrebbe essere riconfermato. Tra i possibili motivi di questa scelta potrebbe esserci lo scarso numero di ascolti.

Essi erano aumentati durante il lockdown, ma il rotocalco di Rai 1 è spesso battuto da Pomeriggio 5. Un’altra presunta motivazione potrebbe essere quella del filosovranismo della conduttrice, attaccata per lo stesso motivo da Heather Parisi quando Lorella Cuccarini entró a La Vita In Diretta.

La Rai pensa alla sostituzione di Lorella Cuccarini a La vita in diretta

Nonostante si tratti solo di voci non ufficiali, sul web si parla anche di tre possibili sostitute di Lorella Cuccarini: Nunzia De Girolamo (moglie del ministro Boccia), Serena Bortone (stimata dal Partito Democratico) o Luisella Costamagna (stimata dal Movimento 5 Stelle). Tuttavia non è nemmeno detto che avvenga una sostituzione.

Infatti, come scrive Dagospia: “i vertici RAI avrebbero promesso ad Alberto Matano la conduzione singola“. Quale sarà la verità? Di solito durante l’estate viene pubblicato il nuovo palinsesto televisivo per la stagione 2020/2021, dove si saprà di eventuali modifiche o riconferme.