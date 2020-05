La Vita in Diretta, cerca il sostituto per Alberto Matano

Dopo i tanti gossip, per l’abbandono della Cuccarini alla conduzione de La Vita in Diretta, sembra farsi strada invece il rumors, sul probabile abbandono di Alberto Matano, co-conduttore con la showgirl. La RAI, in questi giorni, ha riorganizzato i palinsesti, e dopo le ultime dichiarazioni di Matano, dove ammetteva di non trovarsi bene alla conduzione con Lorella Cuccarini, difficile non pensare che possa sostituire il conduttore.

Alberto Matano lascia La Vita in Diretta. A rafforzare questa tesi, arrivano anche le parole dette da famoso mezzobusto Rai, Matano, durante un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: “nuove sfide televisive, anche non necessariamente in programmi quotidiani”.

Sarà Salvo Sottile, il conduttore televisivo al fianco di Lorella Cuccarini?

Alberto Matano Lascia La Vita in Diretta

Il giornalista di casa Rai sarebbe orientato a condurre qualcosa in seconda serata, con temi più leggeri rispetto al programma televisivo. Fra i nomi dei papabili sostituti di Matano, si fà sempre più strada, quello di Salvo Sottile.

Ancora è tutto da definire, per avere conferme o smentite, bisognerà attendere le decisioni della Rai, quindi ancora qualche settimana di attesa per scoprire se Matano andrà davvero via e chi sarà eventualmente il suo sostituto.