Ultime notizie dal Grande Fratello Vip Paolo Civarro e Clizia, Clizia e Paolo, sé non è l’uno, è l’altra. I due Giulietta e Romeo dei giorni nostri, continuano a mandarsi messaggi d’amore seppur lontani…

Grande Fratello Vip news ultim’ora – Come ricorderete senz’altro qualche giorno fa, esattamente il 3 marzo 2020, Paolo Ciavarro versava in una Cliziamancanza, il suo pensiero costante era, ed è lei. Romeo tormentato dalla lontana Giulietta, rivela a Patrick:”Non so niente di quello che succede fuori. Di quello che fa lei. Cioè. Capisci?” Patrick che aveva capito lo stato d’animo di Romeo, gli dice: “Quello che fa lei? Io non mi preoccuperei più di tanto fossi in te”. Passa qualche minuto, neanche il tempo di dire A, ecco che sul cielo del giardino del grande fratello vip, spunta l’aereo con il messaggio di Giulietta Clizia.

Grande Fratello Vip news ultim’ora – Patrick Pugliese a Romeo Ciavarro:”Dai…Vedrai che avrai presto altri messaggi da lei.Ne sono sicuro. Poi anche se non ti dovesse arrivare niente Lunedì…Te comunque lo sai…C’è quell’immagine di Fregene no?” Romeo visto il messaggio, tira un sospiro di sollievo. Paolo Ciavarro Romeo manda un messaggio d’amore Clizia Giulietta. Il messaggio d’amore per Clizia arriva dalle proprio mani del giovane Romeo che disegna un grande cuore rosso, dentro ci ha messa la data 08 marzo 2020 e sul fianco <<sento il cuore a mille>>.

Grande Fratello Vip News Ultim’ora – Paolo Ciavarro senza Clizia Incorvaia senza essere davvero perso. Quello che Romeo Paolo non immagina, è ciò che sta facendo Giulietta Clizia per mantenere accesa la loro fiamma. Come noto, dal momento in cui è stata squalificata, la sua fidanzata, non ha mai smesso di pensare al suo giovane e baldo Romeo. Difatti Paolo, ha più volte confessato a Patrick di sentirsi solo senza di lei. La sua unica ragione di vita è tutta riposta nella diretta di Mercoledì 11 marzo 2020. Romeo spera in un atto magnanimo di Alfonso Signorini. Nel frattempo proprio Paolo Ciavarro a Patrick confessa:”Non so niente di quello che fa lei. Capisci?”