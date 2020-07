Il dubbio del gossip c’è sul nuovo amore fra Marco Borriello e Marica Pellegrinelli: stanno insieme? Nuova fiamma per la ex di Eros Ramazzotti?

Gossip news: Marica Pellegrinelli, dopo aver archiviato la storia con Eros Ramazzotti, l’abbiamo vista legata all’imprenditore Charley Vezza ed il modello Paul Ferrari. Oggi però sembra proprio che l’amore sia tornato a bussare nel cuore della bella modella.

Secondo le indiscrezioni pubblicate prima da Gente e poi da Giornalettismo il nuovo fidanzato di Marica Pellegrinelli sarebbe Marco Borriello. Più che uno stato di fatto, sembra essere una forzatura a tutti gli effetti.

Marica Pellegrinelli e Marco Borriello stanno insieme?

Gossip news: Borriello e Marica Pellegrinelli stanno insieme? Il condizionale in questo caso è d’obbligo sembrerebbe dalle foto, che Borriello e Pellegrinelli si frequentano. Come sopra citato l’indiscrezione sulla nuova coppia è stata diffusa in primis dal settimanale Gente che li ha sorpresi all’uscita di un celebre ristorante nel quartiere milanese di Brera impegnati in un saluto casto.

Anche fin troppo casto secondo noi per gridare ai quattro venti che Borriello e Pellegrinelli stanno insieme.

Il dubbio del gossip: Borriello e Pellegrinelli frequentano la stessa terapista e stanno insieme?

Gossip news: la tesi è rafforzata da Giornalettismo che “indagando” ha scoperto che i due frequentano la stessa terapista, ovvero la terapista dei Vip Joice. Ultimamente, dicono i alcuni rumors, secondo noi infondati, i due sarebbero stati avvistati in atteggiamenti sospetti: chi li avrebbe visti?

Sarà davvero sbocciato l’amore fra la Pellegrinelli e Borriello? Solo il tempo potrà dirlo e come si usa dire in questi casi: “Se son rose fioriranno!”. Il nostro dubbio rimane: Marica Pellegrinelli e Marco Borriello stanno insieme davvero?