Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli coppia affiatata e innamoratissima, ma spesso al centro delle polemiche e inevitabilmente finiscono nel gossip

le motivazioni riguardano quasi sempre lo stile di vita della coppia e la moglie di Paolo Bonolis Sonia Bruganelli risponde sempre a tono. Una coppia che vive di opposti, Paolo Bonolis riservato, silenzioso, in grado di rispondere alle critiche con il silenzio, Sonia Bruganelli chiacchierona, caliente! Così, in un'intervista su Libero Quotidiano, reagisce così:

Durante la pandemia io e Paolo avevamo capito che certe disposizioni umane non cambieranno mai. Insultare è uno sfogo, non sappiamo chi ci sia dietro, ma certo andrebbe analizzato psicologicamente. Sono maschere che si indossano.

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: “Non vivo chiusa nel mio mondo e me frego”

no al cambiamento, dunque, tema principale di cui si parlava nel corso della pandemia, che avrebbe dovuto rendere le persone migliori, eppure non sembra che sia stato così per tutti. Nell'intervista, Sonia Bruganelli si difende da chi sul web non fa che attaccarla, per lo stile di vita che ha. Ecco le parole della moglie di Paolo Bonolis:

Non vivo chiusa nel mio mondo e me ne frego. E nemmeno Paolo. I nostri figli fanno una vita normale. Se prendo l’aereo privato è perché me lo posso permettere e facilita alcune dinamiche famigliari. Se non è l’aereo attaccano la borsa o l’anello. Pazienza.

Bonolis Bruganelli, SDLTv il progetto comune

L'imprenditrice Sonia Bruganelli dimostra da tempo di lavorare autonomamente. La coppia lavora con la loro SDLTv.

Inoltre, come racconta Sonia, cercano di essere utili all'Italia a seguito del coronavirus: "Con uno dei miei format cerchiamo di aiutare, dando visibilità gratuita, piccole aziende italiane, provando a riaprire il mercato"!