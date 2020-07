Gossip, i due artisti Morise e Boschetto sono stati visti insieme per un drink

Roberta Morise e Ignazio Boschetto è nata una nuova coppia da gossip? Roberta Morise è la regina del gossip!Non si parlava cosi tanto di lei dai tempi della relazione con Carlo Conti, alla quale è seguita la storia lampo,subito smentita, con Eros Ramazzotti.

Nessun incendio col cantante Eros, insomma! Poi abbiamo visto la bella conduttrice sentimentalmente affiancata al giornalista Alberto Matano. Nessuna conferma nemmeno in questa situazione da parte di entrambi…

Morise e Boschetto stanno insieme o è solo gossip estate 2020?

Adesso è la volta del siciliano Ignazio Boschetto, uno dei tre cantanti de Il Volo. A lanciare la notizia di gossip è Dagospia. Sembra che i due sarebbero stati visti insieme in Calabria e un post della Morise su Instragram con tanto di emoticon con cuoricini indirizzati al cantante avrebbe fatto pensare che ci possa essere del tenero.

Morise e Boschetto prendono il volo: la reazione dei follower al gossip

Roberta Morise e Ignazio Boschetto ricevono le prime critiche dai follower in seguito alle foto pubblicate sul loro canale instagram, sicuramente non hanno ricevuto commenti teneri sui social!Si tratta dei commenti di coloro che non condividono, a sostegno di Boschetto, la differenza di età.

“Potrebbe essere tua madre”, uno dei commenti più ricorrenti. Roberta però sembra non dare importanza ai commenti dei follower e da Positano esibisce un fisico invidiabile. L’estate è appena cominciata, chissà se la nuova coppia si consoliderà o resterà un gossip del momento!