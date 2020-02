Live Non è la D’Urso gli ospiti di oggi

Chi saranno a Live Non è la D’Urso? Gli ospiti di oggi domenica 23 febbraio 2020? Vediamo le anticipazioni sul programma tv condotto da Barbara D’Urso in onda in prima serata su Canale 5. Vediamo gli ospiti che prenderanno posto nel noto salotto di Barbara D’Urso. Rispondono presenti: Morgan, Ivan Zanicchi e l’attore Can Yaman. Scopriamo gli altri ospiti di questa sera.

Live Non è la D’Urso ospiti 23 febbraio 2020: l’attore del momento

L’ospite più atteso è sicuramente l’attore Can Yaman

Come già annunciato, a Live Non è la D’Urso, per una intervista cuore a cuore con la presentatrice che pare avere occhi solo per lui, arriverà l’affascinante Can Yaman. L’attore era stato ospite a C’è Posta per te da Maria De Filippi.

Live Non è la D’Urso ospiti e tutte le anticipazioni: i temi di oggi

Vediamo quali saranno temi della puntata di questa sera a Live Non è la D’Urso. Il caso che tiene banco tra Luigi Mario Favoloso e Nina Moric. Quest’ultima, però, settimane fa ha dichiarato di non voler più parlare dell’argomento in televisione.

Iva Zanicchi ospite accusa Morgan: ha fatto tutto per il gossip!

Il protagonista indiscusso della serata è Morgan. Il cantante si scontrerà in primis con Iva Zanicchi che lo accusa di aver premeditato il tutto per far gossip. Successivamente Morgan si sottoporrà alla macchina della verità. Poi sarà la volta delle Pupe e i Pupi de La Pupa e il Secchione e viceversa.

A Live Non è la D’Urso si tornerà a parlare del fidanzato di Antonella Elia e delle foto che lo ritraevano insieme a Fiore Argento. Cosa accadrà nella puntata di stasera in tv da Barbara D’Urso? Lo scopriremo solo vedendo.