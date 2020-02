A Domenica Live lo show di Mercedesz Henger

Prosegue a gonfie vele la relazione tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi che stanno sperimentando la convivenza. La coppia vive a Castell’Arquato, città dove l’ex tronista di Uomini e Donne è nato e cresciuto. Per amore del suo fidanzato l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha deciso di lasciare la Capitale e trasferirsi da lui. Come va il rapporto con la mamma Eva Henger?

Domenica Live ospiti e anticipazioni

Lucas Peracchi e Mercedesz Henger

Domenica Live anticipazioni: il caso Eva mamma

Eva Henger intervista da Novella 2000, ha rivelato:“Non c’è stato verso di fare pace. Ora non ci sono rapporti, per Mercedesz è vietato vedermi. Lei è completamente succube di Lucas! E’ lui che dovrebbe sotterrare l’ascia di guerra. In tv mi ha chiesto scusa ed è stato perdonato”, ha dichiarato Eva Henger, che sta cercando di colmare il distacco dalla figlia con il supporto e l’amore degli altri figli e del marito, il produttore Massimiliano Caroletti.

Da Barbara D’Urso a Domenica Live anticipazioni: 9 settimane e 1/2

Henger e Peracchi, reduci dalla serata alla Milano Fashion Week, oggi pomeriggio saranno ospiti da Barbara D’Urso nella rubrica Domenica Like. La coppia dovrà interpretare il film “9 settimane e mezzo”. Quale occasione migliore per Eva di guardare la figlia in tv e colmare quel senso di vuoto che ogni mamma prova quando i propri figli sono lontani. Speriamo e auguriamo alle Henger che questo rapporto possa ricucirsi presto.