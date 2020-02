Francesco Totti a C’è posta per te 2020

C’è posta per te 2020: Francesco Totti irriconoscibile a C’è posta per te!! Ospite nella sesta puntata di oggi, sabato 22 febbraio, lo storico capitano della a.s.Roma 1927 al suo ingresso nello studio è stato accolto da una standing ovation. Maria De Filippi apre la sesta puntata di C’è posta per te 2020 con protagonisti due ragazzi down Luca e Samantha. I due ragazzi tirchi per natura, sono tifosi della a.s.Roma 1927 e neanche a dirlo, adorano Francesco Totti.

Luca e Samantha sono due ragazzi down “attaccatissimi alle loro cose” fanno il loro ingresso in studio, accompagnati dalle rispettive mamme. I due ragazzi saranno chiamati a cedere i loro oggetti dei quali sono molto attaccati. Luca è chiamato a liberasi di: cellulare, un mazzo di carte, il borsello e lo spin. Al momento che gli viene chiesto di cedere i suoi oggetti, Luca la mette sul tragico e replica: “Sono molto sensibile ci tengo alle mie cose”.

A C’è posta per te Totti, Samantha e 1000 baci a riscatto

E’ la volta di Samantha che deve decidere di cedere i suoi oggetti. La ragazza è determinata, sicura e chiarisce fin da subito che è tutto suo e non vuole regalare nulla a nessuno. Inizia la trattativa fra Francesco Totti e Samantha. L’ex capitano ha una scatola con degli oggetti da regalare a lei, tra questi, il profumo che ha il nome della figlia “Chanel”. La ragazza si rivolge a Francesco: “Dò Gigi D’Alessio che è vecchio”. Maria replica: “Sarà contento” riferita al cantante. Totti: “Lo vuoi? Che mi dai in cambio?” Samantha senza esitare: “1000 baci”. Il pubblico divertito dal siparietto ha applaudito.

C’è Posta per te – Francesco Totti camuffato viene sgamato da Samantha nonostante il camuffamento con occhiali, barba finta e cappello, si è mostrato ai ragazzi. A quel punto Maria De Filippi si rivolge ai ragazzi: Chi è? Lo riconoscete? Luca non l’ha riconosciuto, ma a Samantha non è sfuggito! Nel finale, la famosa busta si è aperta e c’è stato l’abbraccio tra il Capitano e i ragazzi.