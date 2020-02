Fiore Argento, ospite a Live Non è la d’Urso, domenica 16 febbraio 2020, ha raccontato la sua verità in merito al gossip sul presunto tradimento con Pietro Delle Piane, attuale fidanzato di Antonella Elia, inquilina della casa del Grande Fratello Vip 4. A quanto pare la versione della sorella di Asia Argento, è stata del tutto differente rispetto a quella dell’attore. Queste le parole di Fiore Argento da Barbara D’Urso: “Non l’ho chiamato io per volere di mio padre Dario, gli ho solo mandato un messaggio dicendo che se avessi avuto qualche notizia su eventuali casting lo avrei avvisato. Ma ti pare che io chiamo mio padre o che lo possa influenzare? Come ha detto anche mia sorella Asia, se lo facessi non lo prenderebbe”

Fiore Argento

Ecco cosa ha detto Fiore Argento riguardo all’appuntamento con il fidanzato della Elia: “Mi chiamò lui perché voleva parlare di Antonella. Ci siamo visti. Siamo andati in un bar sotto casa e abbiamo mangiato una pizzetta. Si è svolto tutto in un quarto d’ora, in cui mi ha parlato solo di Antonella, credo sia innamoratissimo di lei. Però mi è sembrato strano che mi prendesse la mano. E’ stato un secondo però l’ha fatto. Non abbiamo un rapporto da mano nella mano. Mi ha anche abbracciato, ma non credo che stesse male con la schiena. Se una persona sta male con la schiena va in motorino!? A me è sembrato tutto strano perché nel mio quartiere non ci sono mai stati paparazzi. Io di sicuro non li ho chiamati. Li ha chiamati qualcun altro. Chi non lo so”.

Ma la dichiarazione di Fiore Argento che ha lasciato tutti basiti è stata questa: “Pietro mi ha chiesto di avallare la sua tesi dei lavori con mio padre, ma io gli ho risposto che avrei detto la verità, anche per rispetto di mio padre. Non ho capito perché si è inventato la storia dei film. Vado a mangiare una pizzetta sotto casa e mi ritrovo su tutti i giornali e in tv. E poi non sono mai stata la sua fidanzata. E’ stato solo un breve flirt”.

Barbara D’Urso, ieri sera, durante la trasmissione, dopo l’ennesima discussione che ha portato l’attore ad alterarsi, menzionando fatti privati della conduttrice e la sorella Daniela, ha chiuso il collegamento così: “Non si permettesse di raccontare i miei fatti personali, miei e di mia sorella per fare il simpaticone. Come si diceva? Salutame a soreta!“

Antonella Elia come reagirà quando saprà ciò che è accaduto ieri sera? Chi ha chiamato i paparazzi che hanno scattato le foto pubblicate sul settimanale Nuovo? Il direttore Riccardo Signoretti ha affermato di averle acquistate. Ma da chi? Quale sarà la verità? Il fidanzato di Antonella Elia si sottoporrà di nuovo alla macchina della verità? L’ultima volta Pietro non ha reagito molto bene! Avrà ancora da battibeccare con la padrona di “casa”? Lo scopriremo presto.