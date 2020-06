Un mare di novità stanno per arrivare in TV. In lavorazione il nuovo show di Selvaggia Lucarelli che condurrà accanto a Marco Travaglio

La televisione vedrà presto due volti noti che hanno deciso di lanciarsi verso la carriera di conduttori televisivi. Infatti è in arrivo un nuovo show la cui conduzione sarà affidata a Selvaggia Lucarelli e Marco Travaglio

A lanciare alcune anticipazioni sul nuovo programma condotto dal giornalista e dalla temutissima giudice di Ballando con le stelle è stato il sito TvBlog. Tema principale del nuovo format sarà l’attualità.

Il debutto di Selvaggia Lucarelli e Marco travaglio

A confermare le indiscrezioni di TVBlog è la stessa giornalista e opinionista con una Instagram Story. La Lucarelli annuncia che il nuovo format sarà un quiz, con queste parole presenta il suo nuovo progetto: “Pensi di sapere tutto sull’attualità e vorresti metterti alla prova? Se hai più di 18 anni, partecipa al nuovo quiz show con Marco Travaglio e Selvaggia Lucarelli“.

Per coloro che sono interessati a partecipare, Selvaggia spiega le modalità di iscrizione: “Manda un video per raccontarci chi sei, della durata massima di 30 secondi, non dimenticare di inviarci i tuoi recapiti e dati anagrafici per email“. Il nuovo quiz segnerà il debutto di Marco e Selvaggia come conduttori TV.

Quando andrà in onda?

Il nuovo show di Selvaggia Lucarelli e Marco Travaglio sarà una produzione per la rete televisiva NOVE. Sulla data di inizio non ci sono ancora notizie. Ma una cosa è certa, la Lucarelli, in autunno sarà impegnata a giudicare i ballerini di Ballando Con Le Stelle.

Infatti, è stato confermato che il talent condotto da Milly Carlucci andrà in onda all’apertura della nuova stagione televisiva. Per la giornalista si prospetta quindi un calendario televisivo pieno di impegni.