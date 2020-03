Grande Fratello vip news ultim’ora – Siamo al giro di boa, Paola Di Benedetto, Sossio Aruta e Antonella Elia fanno i conti: chi si salva dalla nomination?

“Grande Fratello vip” news ultim’ora – Ultime notizie dal Grande Fratello. La finale si avvicina e Sossio Aruta, Antonella Elia e Paola Di Benedetto, fanno i conti. O meglio, provano a dare delle valutazioni in base a quanto accaduto nelle settimane appena trascorse. Ormai siamo agli sgoccioli e la tensione si fa sentire tutta. Questa notte i concorrenti, invece di dormire hanno fatto il quadro della situazione e stanno cercando di capire chi è il più forte della 4 edizione del Grande Fratello Vip. Vediamo di capire chi secondo loro è il più forte del Grande Fratello Vip 2020.

Chi è il più forte? E chi si salva dalla nomination di quest’ultima settimana del GFVIP?

Grande Fratello news ultim’ora – Nel video qui sotto, possiamo vedere i ragionamenti dei concorrenti. Mentre Andrea Denver dorme, Sossio Aruta si è fatto un’idea circa i più forti, ma il peperoncino della Casa Paola Di Benedetto non la vede esattamente come lui. Per lei non è la prima volta in un reality show, come lo è per Sossio Aruta. Anche Antonella Elia è una veterana in materia di nomination e sembra essere concorde con Paola Di Benedetto, anche Sossio Aruta, ha rivalutato il concetto dell’ex naufraga…