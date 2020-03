Le agnelline sacrificabili sono Paola Di Benedetto, Sara Soldati e Teresanna Pugliese

Grande Fratello Vip news ultim’ora, ultime notizie dal Grande Fratello – Tra l’attore Antonio Zequila e l’ex calciatore Sossio Aruta non corre buon sangue e da ieri sera ha alzato l’ascia di guerra. Tant’è che ieri sera arrivato l’ennesimo confronto sulla leadership nella Casa del Grande Fratello VIP. Da qualche giorno ormai, alcuni concorrenti sembrano essere orientati in un senso solo. Non solo Sossio Aruta è contro l’aquila reale della casa Antonio Zequila. Bensì dopo l’uscita di Adriana Volpe le carte in tavola sono rovesciate e concorrenti iniziano un confronto diretto tranne Andrea Denver che è la seconda talpa della casa…

Grande Fratello notizie ultim’ora, Antonio Zequila (l’Aquila) è sempre più solo

ANDREA DENVER

Grande Fratello Vip news ultim’ora: le nuove strategie

Grande Fratello notizie ultim’ora – Assodato che 2 polli nello stesso pollaio non possono coesistere, e parliamo di Sossio e Zequila, anche altri GFVIP tirano l’acqua al proprio mulino. Anche Antonella Elia ha cambiato idea e si schiera contro Zequila. Stessa cosa al contrario, Zequila si è messo di traverso con Antonella Elia. L’Aquila della casa, Antonio sembra aver trovato due prede apparentemente sole, Sara Soldati e Licia Nunez che ad oggi è schierata con Teresanna. La stessa, oggi dopo pranzo ha avuto un battibecco con il bell’Antonio.

Grande Fratello ultime notizie, lo zoccolo duro della casa sembra essere coeso ad abbattere l’Aquila

Grande Fratello notizie ultim’ora – A questo punto del reality show, troviamo un folto gruppo che vuole eliminare apparentemente Zequila, ovvero Antonella, Licia, Teresanna e Sossio, con Mummy che funge da spettatore insieme a Paolo Ciavarro che osserva Paola e Patrick, che a sua volta osserva Denver, Mummy e Zequila che ha già 2 nomination calde calde… riuscirà il depistaggio?

Grande Fratello ultime notizie dalla casa: Andrea Denver è la seconda talpa del GFVIP

Grande Fratello Vip news ultim’ora – E’ assodato, Andrea Denver (ad oggi schierato con Paolo e Patrick) è la pettegola del GFVIP che spettegola con tutti. Infatti è colui che mette zizzania nella casa e passa di sedia in divano da concorrente a concorrente e spiffera tutto e di più, tentando la carta amico di tutti.

Non più tardi di 3 giorni fa, la talpa è stata chiamata da Antonella Elia e ha provato a convincere il modello veronese a mandare in nomination Patrick. Stavolta la talpa però non è andata da Pugliese a raccontare il volere dell’Elia… Les jeux sont faits! Andrea Denver è la talpa del GFVIP.