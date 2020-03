Grande Fratello Vip, Patrick Ray Pugliese confronta con Antonio Zequila…

Ultime notizie dal “Grande Fratello Vip“, confronto Patrick Ray Pugliese vs Antonio Zequila. Dopo che Sossio Aruta ha rivelato a Patrick le bugie che gli ha raccontato Zequila, il pilastro del Grande Fratello Vip cerca il confronto con Antonio, al secolo, er mutanda. Zequila è particolarmente suscettibile e sembra aver accusato la nomination che gli è stata rifilata da Patrick Ray Pugliese. La strategia di Zequila ormai è uno straccio bagnato, tutti sanno come si comporta con ognuno di loro e tutti cercano di evitarlo.

Zequila è insofferente per la nomination, Patrick non lo tollera per l’attegiamneto e le bugie che racconta…

Grande Fratello Vip news ultim’ora Antonio Zequila non ha digerito la nomination dell’altra sera… Patrick invece non digerisce l’atteggiamento verso i concorrenti della Casa, a parte la strategia, non tollera le bugie che semina. Zequila si sta facendo terra bruciata intorno e Patrick con tutta calma gli capire ha sbagliato con Sossio Aruta e tutto il caos che ha innescato con il suo complotto. Patrick Ray Pugliese gli fa capire il motivo per cui si è preso la nomination, ma non c’è niente da fare.

Come possiamo vedere nel video, Zequila mantiene il punto… Patrick tente di fargli capire che ha sbagliato e sordisce così: “Ho notato un po’ di insofferenza come ti ho detto, ho cercato di dirti di non infierire”.