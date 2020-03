Grande Fratello Vip, la talpa scoppia in lacrime e va a tappeto! Fernanda ha capito la sua strategia, la tradisce e passa all’alleanza del GF VIP: è KO tecnico!

Le ultime notizie da Grande fratello – La giornata nella casa del GF sembra trascorre tranquilla, neanche per sogno. Fernanda ieri sera dopo cena ha capito la strategia di Licia e oggi, stamattina, prima di mettersi a tavola, confida tutto ad Adriana. Lei a sua volta rivela tutto a Patrick. Licia è ormai sola, è isolata da tutti, in un angolo della casa. Licia Nunez è vittima della sua strategia e nel confessionale di oggi crolla in un pianto ininterrotto. Della sua assenza non se accorge nessuno, solo Teresanna le si avvicina per capire cosa la turbi. La Nunez esprime il suo malessere, la mossa Adriana l'ha destabilizzata e dice "ho avuto un crollo" spiega a Teresanna, "Non parlarne con nessuno… Non riesco ad avere una reazione."

Le ultime dalla casa del Grande fratello – Teresanna Pugliese replica:"Ti sei messa in gioco e devi superare i tuoi limiti. Vai dritta all'obiettivo e affrontalo." La situazione di ieri sera con Antonella Elia, Adriana Volpe e Paola Di Benedetto che hanno scimmiottato alcuni concorrenti compresa lei, l'hanno spezzata in due. Licia nel Daytime di oggi dichiara: "Sono stanca di sentire delle "voci" (quelle che sentiva Fernanda al posto suo), stanca di sentire alcune dinamiche (che creava lei) che non mi appartengono, perché devo accettare questa "ipocrisia"? Antonella, Adriana e Paola commentano cose che non mi fanno per niente ridere…. Come mi sveglio, Come dormo…" ha dichiarato in lacrime Licia Nunez.

La Nunez aveva una folta alleanza di donne al suo servizio: in primis Fernada, Paola, Teresanna e Valeria Marini… Oggi è stata abbandonata sola soletta con la sua strategia…

Le ultime notizie da Grande fratello – Adriana Volpe, ha detto che stavano scherzando: "Lei non era con noi a ridere e scherzare e ha sentito come sempre, fischi per fiaschi. Ci ha visto il maligno…." Licia dice a Teresanna:"Mi è dispiaciuto ci fosse anche Paola! Tre persone che prese singolarmente non ti guardano nemmeno negli occhi perché non sono all'altezza" replica Teresanna:"Te ne 'e a ij." Magari Licia dimentica alcune dinamiche create da lei a doc…