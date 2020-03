La confessione di Patrick Ray Pugliese, le due Cric e Croc, Paola Di Benedetto e Sara Soldati sono molto pericolose

Grande Fratello Vip news ultim’ora, ultime notizie dal Grande Fratello – La rivelazione di Patrick Ray Pugliese è a dir poco strategica al fine delle nomination di mercoledì 25 marzo. Nel frattempo nella casa, è noto che tra l’attore Antonio Zequila e Sossio Aruta non corre buon sangue. Ma non è solo Sossio Aruta contro l’aquila della casa Antonio Zequila. Anche Andrea Denver, la seconda talpa della casa, non pende dalla sua parte. Anche l’Elia sembra essere del parere del modello veronese e si schiera contro Zequila. L’Aquila, Antonio, sembra voler mandare in nomination Sara Soldati e Licia Nunez.

Grande Fratello Vip news ultim’ora: la strategia di Patrick Ray Pugliese

Grande Fratello notizie ultim’ora – Teresanna, proprio stamattina ha avuto una discussione con Zequila. Mancano solo 18 giorni alla finale della 4 edizione del Grande Fratello Vip e le strategie e alleanze dei GFVIP saltano fuori. Vediamo coloro che vogliono eliminare Zequila: Patrick Ray Pugliese, Paolo Ciavarro, Antonella Elia (che vuole eliminare anche Patrick), Licia, Teresanna e Sossio. Mummy vista l’amicizia che lo lega a Valeria Marini, potrebbe mandare in nomination Antonella… per vendetta. Attenzione, a secondo l’evoluzione delle nomination (vedi Licia, Paola e Sara), Antonella è sul taccuino di Zequila.

Grande Fratello notizie ultim’ora dalla casa. La rivelazione di Patrick, in nomination: Paola e Sara, balla anche il nome di Teresanna

Grande Fratello Vip news ultim’ora – Patrick Ray Pugliese oggi pomeriggio parlando in giardino con Paolo Ciavarro, Andrea Denver e Sossio Aruta, ha rivelato il suo pensiero su Cric e Croc, ovvero, Paola Di Benedetto e Sara Soldati. E rivela: “Cric e Croc, secondo me, il vero inferno lo scatenano loro, perché non sono violente… ma mangiano tutto come le cavallette, sono la piaga della cucina”. Rimangono da valutare le cric e croc chi manderanno in nomitation… Ma in linea di massima ci siamo.

L’appuntamento è con il Grande Fratello Vip mercoledì 25 marzo 2020, in prima serata su Canale5.