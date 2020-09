Colpi di scena già nella prima settimana al «Grande Fratello Vip 5», il reality è stato archiviato con il suo consueto alternarsi di situazioni limite e polemiche

News, Grande Fratello Vip C’è chi si è auto escluso dopo poche ore, come la showgirl Flavia Vento, fatta passare addirittura per pazza. Poi chi ha fatto discutere ed è stato eliminato per affermazioni “politicamente” scorrette, come Fausto Leali. La rivelazione su Patrizia De Blanck e chi ha discusso per incompatibilità caratteriale.

Tuttavia come si dice, “Tutto bene quel che inizia bene”, anche il gossip basato sulla speranza.

Prima settimana del «Grande Fratello Vip» non poteva prescindere dalla nascita di una simpatia tra due concorrenti, il gossip impazza

«Grande Fratello Vip» 1a settimana: rivelazioni clamorose e gossip

News, Il gossip stavolta arriva dal Grande Fratello VIP, con la trovata di Alfonso Signorini, che ha inventato la prova ricompensa con i baci in piscina, il capro espiatorio è Elisabetta Gregoraci, che ha dovuto baciare (per gioco) Pierpaolo Petrelli in piscina.

Detto ciò, secondo noi di gentevip.it tra i due non c’è assolutamente un bel fico secco. Entrambi si sono prestati alla prova per accadere al budget settimanale, altrimenti addio spesa. Tra i due non c’è nulla, ma evidentemente chi segue il reality su Canale 5 fantastica, e i sognare costa poco. Tra i due nascerà una relazione? Lo scopriremo solo seguendo il «Grande Fratello Vip 5».

Il Grande Fratello ha davvero messo tutti sotto sopra, tranne Alfonso Signorini, che in queste cose ci sguazza e ha capito che tra i due c’e sintonia, l’ha capito solo lui evidentemente.

News: La prova nella Casa del «Grande Fratello Vip 5» ha scatenato un gossip invisibile a tutti tranne a una persona: il conduttore

News. La prova consisteva in un lungo bacio in apnea tra due coppie di concorrenti. Le donna scelte per sottoporsi alla prova erano Myriam Catania e, ovviamente, Elisabetta Gregoraci. Guarda caso, quest’ultima è stata accoppiata a Petrelli.

Cosa succederà ancora, altri colpi di scena? O meglio, cosa inventerà di nuovo Alfonso Signorini per far parlare di gossip al Grande Fratello vip?