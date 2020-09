Elisabetta Gregoraci, pronta ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip, è stata fra i tantissimi ospiti della prima puntata di Verissimo

A poche ore dall’inizio della quinta stagione del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci rilascia un’intervista esclusiva a Verissimo, tornato puntuale come sempre. Si sono riaccese le luci nello studio di Verissimo e la padrona di casa, Silvia Toffanin ha aperto la stagione con una puntata strabiliante. Ospite in studio Elisabetta Gregoraci, che pronta a varcare la celebre porta rossa della casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello, si è lasciata andare dando vita ad un intervista esclusiva. L’ex modella, difatti, durante l’intervista ha toccato temi anche molto dolorosi come quello della scomparsa della madre. Sulla sua grave perdita subita la showgirl ha dichiarato:”La vita va avanti però non è sempre facile. Mi manca tanto..Senza di lei è cambiato tutto. Io non sarò più la stessa, non sono più la persona che ero prima“.

Elisabetta Gregoraci a Verissimo si definisce: “Un’ex moglie inusuale”

Elisabetta Gregoraci parla del rapporto con Briatore

Elisabetta Gregoraci, oltre ad essere una bravissima e bellissima showgirl è stata anche sposata al celebre imprenditore Flavio Briatore (guarito dal Coronavirus) dal quale ha avuto un figlio Nathan Falco. Il legame fra i due, ormai ex coniugi, è molto particolare. Entrambi sono rimasti molto uniti e presenti nella vita del figlio anche dopo il divorzio. Il legame fra loro è moto diverso da quello di molti ex coniugi. Sull’argomento, Elisabetta, sottolinea che non torneranno più insieme pur vivendo molto vicini e condividendo molto del proprio tempo libero insieme al fine di passarlo con Nathan Falco. Sulla sua vita sentimentale e la possibilità di un nuovo amore (forse a malincuore) la futura gieffina dichiara: “Lui non me lo permette“. Sarà forse questo il motivo per il quale la diretta interessata durante l’intervista si definisce: “un’ex moglie inusuale!”.