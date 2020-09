News Gossip. Diletta Leotta racconta dell’ex Daniele Scardina, al secolo conosciuto come, King Toretto: “Sono sempre stata fidanzata…” rivela conduttrice di Dazn

Diletta Leotta parla per la prima volta della sua storia d'amore finita qualche mese fa con il pugile Daniele Scardina e lo fa a cuore aperto in una intervista che ha rilasciato al settimanale Chi di Alfonso Signorini, in edicola da mercoledì 23 settembre 2020.

La Leotta e King Toretto (questo il nome sul ring di Scardina) hanno vissuto una relazione intensa, durata poco più di un anno, hanno anche fatto prove di convivenza durante il lock-down, ma alla fine il loro amore è naufragato.

Diletta Leotta su Daniele Scardina: "Non rinnego niente…"

Diletta Leotta su l’ex King Toretto: “Sono sempre stata fidanzata…”

Ma non ci sono recriminazioni da parte della conduttrice sportiva di Dazn, lei non ha nulla da ridire su quello che lei definisce "Un grande amore" e niente più, "Non rinnego niente, fra noi c'è stato un amore profondo".

“Sono sempre stata fidanzata”

Diletta Leotta si rivela al settimanale Chi: "Ora? Sono single. Sono sempre stata fidanzata. Dovevo trovare il coraggio di ritagliarmi uno spazio per conoscermi nel profondo e fare scelte importanti, per riuscire a stare da sola sul divano a vedere un film senza dover rendere conto a nessuno".