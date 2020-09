Flavia Vento fugge nella notte e abbandona la casa del Grande Fratello Vip, qualcosa le ha procurato una forte crisi ansiosa

Sono trascorse poco più di 24 ore dall’inizio dello storico reality di Cinecittà, già ricco di colpi di scena. Questa notte infatti, Flavia Vento ha abbandonato il Gramde Fratello Vip. Una decisione maturata in brevissimo tempo, che nessuno poteva mai aspettarsi. Dopo Elisabetta Gregoraci e Tommaso Zorzi, il reality di Signorini si ritrova a corto amche della showgirl. Ma cosa l’ha portata ad una decisione tanto drastica?

Una crisi di panico? Una lite?

Flavia Vento abbandona il Grande Fratello Vip, perché?

Nella notte tra il 15 e il 16 settembre, Flavia Vento ha accusato un forte malessere dovuto alla lontananza dai suoi sette cani, è proprio questo il motivo per cui decide di uscire dal Grande Fratello Vip? Inoltre, pare che ci sia stato anche un diverbio tra la showgirl e Patrizia De Blanck proprio riguardo al fatto che la donna desiderava lasciare la casa per via dei suoi amici a quattro zampe.Tutti gli inquilini hanno provato a farle cambiare idea, ma intorno alle 10 di sera, Flavia fa le valige in fretta e furia ed esce definitivamente dalla porta rossa.

“È stato bello, breve, ma intenso”

Con queste parole Flavia Vento abbandona il Grande Fratello Vip. Mentre fa le valige spiega agli ormai suoi ex inquilini di essere stata colta da un forte attacco d’ansia: “non ce la faccio più a stare qui…vado dai miei cani. ÈStato bello, breve, ma intenso. Ho conosciuto persone squisite“. Dopo l’uscita della showgirl dal reality, tutti sperano nell’ingresso di Elisabetta Gregoraci, pare invece che Tommaso Zorzi sia rientrato.