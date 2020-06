Elisabetta Gregoraci prima concorrente del GF VIP 5: è ufficiale

GF VIP 5, Elisabetta Gregoraci entra nella casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip

La notizia è ufficiale, Elisabetta Gregoraci è nel cast dei concorrenti della edizione cinque del GF Vip. Alfonso Signorini lo aveva promesso, quest’anno dentro la casa solo “Vippissimi”! La Gregoraci è l’esempio lampante della parola data ai telespettatori del GF VIP. Un plauso al conduttore e al cast del GF VIP 5 è doveroso. Dunque la moglie del noto imprenditore Flavio Briatore e mamma di Nathan Falco è solo la prima conferma di un Grande Fratello Vip con personaggi famosi e vere stelle dello spettacolo.

Già in passato si era fatto il nome di Elisabetta Gegoraci per un’altra edizione, e tale candidatura non andò in porto non solo per l’intervento del marito. Oggi finalmente la Gregoraci potrà prendere parte al reality show più amato dagli italiani.

La Gregoraci nel corso degli anni ha dimostrato la sua versatilità passando da showgirl a conduttrice arrivando sino ad interpretare ruoli nel cinema. Chissà se dentro la Casa riusciremo a scoprire le doti nascoste della super mamma che fino ad ora abbiamo potuto osservare solo da lontano.

La Gregoraci in attesa di fare il suo ingresso dalla famigerata porta rossa della Casa del Grande Fratello VIP 5 saluta tutti i suoi fan con un bacio sui social che manda letteralmente in tilt il web. “Oggi in giro per appuntamenti come una trottolina. Vi mando un bacio” Queste le parole che la Gregoraci riserva ai suoi fan accompagnandole da uno scatto in primo piano con un filo di trucco sulle labbra ed una generosa scollatura.

Nel frattempo il web impazzisce e tempesta il profilo della moglie di Briatore di cuoricini e messaggi affettuosi: “Io ti ho conosciuta una sera d’estate dell’anno 2000 eravamo insieme in giuria e mia figlia era ospita ed ha sfilato perché poi a settembre sarebbe andata a salsomaggiore a rappresentare la Svizzera a Miss Italia nel mondo….eravamo alle Vele di Montepaone lido.. ho anche il video con te e Luigi che presentava la serata…”.

Prima dell’ingresso al Grande Fratello Vip 5 Elisabetta Gregoraci è letteralmente invasa da messaggi dei suoi follower: “La trottolina più bella che ci sia!”, ” Caspita che bella che sei, non ci sono davvero parole” e ancora “Se rinascesse Leonardo Da Vinci la regalerebbe ai francesi, la “Gioconda” e direbbe “Meglio dipingere Lei in foto”..un capolavoro di qualità straordinariamente superiore”.