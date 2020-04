Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci in quarantena a Monaco insieme al figlio Nathan Falco

La famiglia Briatore scatena il gossip, attualmente riunita a causa del Coronavirus. Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si trovano nell’abitazione di Monte Carlo, in quarantena, insieme al figlio Nathan Falco (10 anni). Il 12 aprile il manager compirà 70 anni e la convivenza imposta dal Governo, potrebbe essere un toccasana per un’eventuale riappacificazione della coppia. Briatore in questi giorni riassapora i valori della famiglia. Trascorre molto più tempo con il figlio Nathan e anche Elisabetta Gregoraci è con lui. Come ai vecchi tempi, quando la coppia era salda.

Il gossip sulla reunion di Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci

Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci

Un mese fa sulle pagine del settimanale Chi si parlava di un imminente ritorno di fiamma, sostenendo che Briatore non avesse mai abbandonato il desiderio di tornare con la Gregoraci. “E forse questo atteggiamento ha fatto presa su di lei e le ha impedito di staccarsi definitivamente. Su ogni suo passo lavorativo o sentimentale, aleggiava la presenza di Briatore”. La conduttrice televisiva sulla fine della relazione con il marito dichiarava: “Avendo avuto un compagno così, chi viene dopo sente sempre il confronto e questa cosa non mi aiuta”.

Briatore e Gregoraci tornano insieme?

Flavio Briatore compie 70 anni il 12 aprile in quarantena con moglie e figlioUn compleanno molto importante quello di Flavio Briatore che il 12 aprile 2020 spegnerà 70 candeline. Ancora più significativo se si festeggia con la propria famiglia, in quarantena, a causa del coronavirus. L’ex manager di Formula 1 quest’anno non può certo organizzare una delle sue feste memorabili. “I 70 anni sono uno di quei traguardi che non vorresti tagliare: se mi dicessero che c’è una strada per scartarlo la prenderei subito.

Oggi la sfida è restare vivo e salvare i posti di lavoro. Tra l’altro, forse io il virus l’ho già avuto: sono stato male a dicembre, il dottor Zangrillo mi ha detto che può essere” ha dichiarato al Corriere della Sera. L’importante ora è restare a casa. E Briatore, a quanto pare, è fortemente intenzionato e motivato a rispettare le regole.