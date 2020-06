GF VIP, Adriana Volpe riunisce la Gang del Bosco a Ogni Mattina su TV8?

La ex GF VIP Adriana Volpe mantiene la promessa e riunisce quella che lei stessa definisce la “Gang del bosco!” La gang del Grande Fratello Vip 4 si è riunita. La Volpe lo aveva promesso, ci riuniremo tutti insieme fuori dalla casa. Finalmente è successo. In molti scalpitavano per rivederli di nuovo tutti insieme. La sinergia creata fra gli inquilini di questa edizione sembra proprio non voler finire. Belli e sorridenti come non mai si incontrano regalando ai loro fan degli scatti unici.

A postare le foto della reunion proprio la Volpe, che in didascalia scrive: “La gioia di rivedersi! La “Gang del bosco” si è riunita” taggando tutti tutti i partecipanti.

La Gang del Bosco a Ogni Mattina su TV8 da Adriana Volpe?

Adriana Volpe mantiene la promessa, tra un preparativo e l’altro per l’inizio del suo nuovo programma“Ogni Mattina” su TV8 appena possibile riunisce tutti o quasi tutti gli inquilini della casa più spiata d’Italia. La “Gang” riunita in una serie di scatti che sottolineano la loro gioia di incontrarsi e di stare di nuovo insieme. La reazione del web però non è quella sperata. Il post viene inondato di messaggi affettuosi e piovono like ma ahimè c’è pure chi proprio “affettuoso” non è.

“Mha…Sembravate due sconosciuti…”

Curiosando nel profilo della conduttrice televisiva di Ogni Mattina, sotto al post leggiamo: “Mha…Sembravate due sconosciuti. Su Instagram commenti e cuoricini, e poi quando dopo una vita dalla fine del Grande Fratello vi vedete, c’è freddezza totale. Dopo tutto quello che avete passato insieme e tutto quello che è stato detto dopo, mi sembra molto strano questo comportamento”.

“La “Volpina” sembra appiccicata a Denver“

“La “Volpina” sembra appiccicata a Denver, nonostante al marito dia fastidio lei se ne infischia, mancanza di rispetto, Anche per sua figlia!!!”. Molte le critiche sul profilo anche per l’assenza di alcuni inquilini della casa, tra cui Paolo Ciavarro, Clizia, Antonella Elia, Antonio Zequila e Paola Di Benedetto. Sui commenti arriva la spiegazione però: “Fabio ha invitato tutti, è andato chi aveva piacere di andare!”.

Insomma reunion fatta ma l’esito non è proprio quello desiderato!