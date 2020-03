Notizie Ultima ora Sara Galimberti Sanremo Giovani 2007: la cantante ha perso il padre Orlando Galimberti è morto in un grave incidente stradale a Fiumicino

Orlando Galimberti è morto, aveva 65 anni. Volto storico del Circolo Pd di Ostia centro e cittadino attivo nel sociale, muore in un grave incidente stradale a Fiumicino. La vittima è stata coinvolta in un tamponamento a catena di cinque auto. Il sinistro è avvenuto in Via dell’Aeroporto, intorno alle 11:45 dell’8 marzo 2020. A bordo c’era anche la moglie, Carletta Calabrese. La donna è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico alla mandibola. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Notizie ultima ora – Secondo una prima ricostruzione dell’incidente stradale, Orlando Galimberti e la moglie Carletta Calabrese erano fermi al semaforo, in attesa del verde quando sarebbero stati tamponati da un’auto che procedeva ad altissima velocità. Con loro c’erano anche la figlia Elena, che ha riportato contusioni non gravi e la nipotina, rimasta illesa. La vittima lascia la moglie Carletta e le due figlie, la cantante sanremese Sara Galimberti e Elena.

“Un pezzo di storia del nostro partito” Condoglianze per la morte di Orlando, padre della cantante Sara Galimberti Notizie ultima ora incidente stradale Fiumicino

Orlando Galimberti ha presieduto per anni il Comitato Insieme per lo Sport organizzando la Festa dello Sport di Ostia. Parole di cordoglio da parte di esponenti politici e della stampa. Il Circolo Pd di Ostia lo ricorda così: “Un pezzo di storia del nostro partito, il compagno Orlando Galimberti, ci ha lasciato. Se ne va una delle figure storiche più attive, un instancabile uomo di sezione. Una persona sempre aperta al dialogo e al confronto. Le più sentite condoglianze di tutto il circolo Litorale Dem alla famiglia”.

Tra gli amici del papà di Sara Galimberti, a ricordarlo con grande affetto, è il giornalista Tommaso Martinelli, penna del settimanale Vero. “Caro Orlando, non ti dimenticherò mai. Grazie per la sincera amicizia. Grazie per l’infinita disponibilità e per quell’inconfondibile modo di convincermi ad assaggiare quei tuoi indescrivibili primi piatti, anche quando ero a dieta”.

La redazione di GenteVip.it si unisce al dolore delle figlie Sara e Elena e al cordoglio della moglie Carletta.