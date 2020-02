Valeria Bigella a Rivelo, rivelazione dolorosa: "E' stato difficile ricominciare"

I ricordi… da UeD a Temptation, passando per Apicerni, Alessio, Davide fino alla cosa che l’ha traumatizzata

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Valeria Bigella, si è raccontata nell’atmosfera intima e rilassata del salotto di Rivelo, in una lunga intervista senza filtri incentrata sulla sua vita, sentimenti e amori. La trasmissione Rivelo, condotta da Lorella Boccia, va in onda il giovedì sera su Real Time (Canale 31). Valeria parla della breve storia avuta con il tronista Gianfranco Apicerni dopo la scelta. “Non andavamo tanto d’accordo, litigavamo spesso e alla fine abbiamo preso due strade differenti. Non la ritengo una storia importante”.

Veleria e Alessio a Temptation

Temptation Island, Valeria Bigella e Alessio Bruno – “Come mai è finita questa relazione dopo la trasmissione?” chiede la Boccia. “Premetto che si partecipa a Temptation perchè la coppia è un po’ già in crisi. Stavamo insieme da 6 anni. Era un rapporto un po’ piatto. Volevamo capire se dopo tanti anni era solo abitudine o era ancora amore”. Dopo il programma che cosa è successo? domanda Lorella. “E’ stato difficile ricominciare. Io ero cambiata. Non mi manca. Gli voglio un gran bene, ma come un fratello”.

La Boccia ricorda la condanna di Alessio a 2 anni e 8 mesi, per spaccio di stupefacenti. “Lo hai più sentito? Che effetto ti fa? domanda la conduttrice. “Sì l’ho sentito tramite altre persone per assicurarmi che stesse bene. Non penso che quando stava con me faceva questo. Mi ha scosso. E’ stato il mio più grande amore, ma adesso non sono più innamorata. Mi ha tradito. Non c’è una mia amica che non sia stata tradita”.

Valeria e Davide Petrucci

Valeria Bigella:”Ero a Ibiza, stavamo tornando dalle vacanze. Al ritorno mi ha scritto su Instagram. Ci siamo visti a Dubai dove siamo stati quattro giorni insieme e da lì e nato tutto. E’ stato bellissimo. Io facevo avanti e indietro a Istanbul perchè lui giocava in Turchia. Dopo Alessio Bruno hai mai amato? domanda la Boccia. “No” risponde Valeria Bigella dopo aver riflettuto.

Rivelo: “C’è una cosa che mi lega ad Alessio…”

Valeria Bigella: “C’è una cosa che mi lega ad Alessio Bruno, che mi ha un po’ segnato. Il primo anno che stavo con Ale di ‘Uomini e Donne’ ho avuto un aborto spontaneo. Questa cosa mi ha traumatizzato perchè al momento lo desideravo. Se questa gravidanza fosse andata a buon fine, chissà come sarebbe andata la mia vita? Mi rendo conto che ero troppo giovane e forse immatura. Non l’ho detto nemmeno a mia madre”.