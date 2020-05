In collegamento con lo studio di Pomeriggio 5, Giucas Casella annuncia che diventerà presto nonno

Ospite di Pomeriggio 5, in video collegamento, Giucas Casella annuncia che diventerà nonno, queste le parole: “È verissimo, divento nonno! Diventerò nonno prestissimo ed è una cosa bellissima. Sono felicissimo”. Emozionatissimo, l’illusionista afferma che il parto è previsto per fine luglio-inizio agosto, poi rivolgendosi alla padrona di casa la ringrazia, ricordando il supporto e conforto che la D’Urso gli ha riservato durante una telefonata privata in lockdown.

Con gli occhi colmi di lacrime, Casella commosso, racconta come durante il lockdown, Barbara D’Urso, abbia saputo consolarlo.

Giucas Casella in quarantena, ha sofferto molto per non poter vedere il figlio James, avuto da una relazione con la modella Carol e cresciuto con lui, e con la sua compagna, proprio a causa del lavoro itinerante della mamma.

Barbara, durante una telefonata privata in quarantena, lo ha confortato ricordandogli che James è un medico e che quindi la lontananza era necessaria per tutelare la salute di Giucas.

“Quella sera piangevi, eri in pieno panico“

Casella in puntata spiega infatti, che sia il figlio che la compagna lavorano in ospedale, la conduttrice televisiva esclama: “Quella sera piangevi, eri in pieno panico perché James non veniva a trovarti“.