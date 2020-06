«PRESSING» Serie A torna su Italia 1 il programma televisivo italiano di approfondimento calcistico trasmesso sulle reti Mediaset

Riparte il campionato di calcio «PRESSING» la Serie A torna su Italia 1 con due appuntamenti settimanali. Riparte il Campionato e torna dal 21 giugno su Italia 1 “Pressing Serie A”. Oltre alla classica puntata della domenica in seconda serata, il programma andrà in onda anche in occasione di ogni turno infrasettimanale del Campionato con highIights, gol, immagini e commenti in studio.

Riprende il grande calcio e Mediaset seguirà i match con i programmi informativi, con i servizi nei telegiornali e soprattutto con tutti gli aggiornamenti di SportMediaset.it.

Tiki Taka allo studio una nuova formula

Per “Tiki Taka” invece è allo studio una nuova formula editoriale per la prossima stagione. Con Pierluigi Pardo si valuteranno nuove collaborazioni giornalistiche nell’ambito dell’informazione sportiva Mediaset.