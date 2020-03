Ballando con le stelle 2020 condotto da Milly Carlucci e in onda su Rai1 il sabato sera in prima serarata è giunta alla sua quindicesima edizione 15.

Ballando con le Stelle 2020 anticipazioni – Scopriamo i primi concorrenti di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci è pronta con la nuova edizione del talent di ballo. Vediamo quando prenderà inizierà: Ballando con le Stelle 2020 anticipazioni. Manca meno di un mese alla messa in onda della quindicesima puntata di Ballando, il talent di Milly Carlucci. Il programma andrà in oda sabato 28 marzo 2020 in prima serata su Rai1.

Il cast e i giudici

Andiamo a scoprire i giudici confermati: Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, e il veterano Guillermo Mariotto. Quest’anno nel cast di Ballando non ci sarà Samanta Togni. Ritroveremo lo storico Paolo Belli e la sua orchestra.

Ballando con le Stele 2020 concorrenti in gara

Ballando con le Stele 2020 concorrenti – Manca meno di un mese alla messa in onda della 15^ edizione di Ballando con le Stelle e Milly Carlucci non ha ancora annunciato chi vi parteciperà. Vediamo i nomi che circolano in merito alla partecipazione al talent di ballo: l’attrice Barbara Bouchet farà parte del cast. Anche Rosalina Celentano sembra essere confermata.

Gli ltri nomi che girano e in molti danno per certi sono: la pallavolista Francesca Piccinini, Arisa, Veronica Pivetti. Ritroveremo Elisa Isoardi che farà parte dei concorrenti in gara. Daniele Scardina il fidanzato di Diletta Leotta. In dubbio la partecipazione di Francesca Fialdini e Can Yaman. Iva Zanicchi sembra essere stata contattata, attualmente non c’è l’ok. In forse anche Pierluigi Diaco di Io e te di notte. Il tentavivo di Milly Carlucci nelle ultime settimane è avere nel cast Gabriel Garko.

Paola Barale sembra essere ancora in dubbio come concorrente in questa edizione. Il nome nuovo è quello di Veronica Berti, moglie di Andrea Bocelli. In opera di convincimento è l’amata dal pubblico Caterina Balivo da vedere gli impegni televisivi. Potrebbe entrare nella famiglia di Ballando Veronica Pivetti. Ci potrebbero essere il pittore Antonio Maria Catalani e l’attore Gilles Rocca. L’attore delle soap Can Yaman, sembra essere sulla via del contratto da rifinire il budget. La new entry è la bella Rosalinda Celentano che dovrebbe essere annuncia proprio oggi.

I maestri

Ballando con le stelle 2020 – Milly Carlucci, ha annunciato che ci sarebbero stati dei casting per scegliere dei nuovi volti in qualità di maestri.

i Giudici: Ballando con le stelle giuria

Ballando con le stelle giuria – E’ stata riconfermata in toto da Milly Carlucci durante la finale di Ballando con le stelle 14. A valutare le coppie vip-maestro ci saranno ancora una volta Carolyn Smith presidente (dodicesima edizione per lei), coadiuvata dal veterano Guillermo Mariotto (sempre presente), da Fabio Canino (dodicesima edizione) e Selvaggia Lucarelli (alla sua quinta esperienza).

Ballando con le stelle 2020 quando inizia e quando finisce?

Ballando con le stelle 15& andrà in onda a partire dal 28 marzo 2020 il sabato in prima serata su Rai1. Mentre la finale di Ballando è prevista per il 23 maggio 2020.